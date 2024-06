Dangbei chamboule une fois de plus le petit monde des cinéphiles amateurs avec un vidéoprojecteur laser 4K haut de gamme particulièrement léché. D’autant que le nouveau Dangbei DBOX02 est le premier de sa génération à se positionner comme un appareil 4K tournant sous Google TV et profitant d’une certification officielle Netflix.

Que ce soit pour profiter d’une expérience visuelle digne d’un cinéma, pour suivre les compétitions sportives à venir à plusieurs ou profiter de l’été pour regarder films et séries en plein air, un vidéoprojecteur reste le meilleur moyen.

Surtout quand celui-ci dispose d’un rapport qualité-prix aussi maîtrisé que le Dangbei DBOX02(anciennement nommé Mars Pro 2). Il est capable de diffuser une image 4K de 200 pouces, tout en étant facile à prendre en main grâce à la présence de Google TV. Mieux, il bénéficie d’une certification de Netflix. On vous explique ce que ça change.

Le meilleur des films et séries…

Avec l’abandon d’Android TV, le Dangbei DBOX02 devient ainsi le premier vidéoprojecteur laser 4K sur le marché à profiter de la présence de Google TV. Une spécificité qui ouvre la voie à une offre pléthorique de contenus en streaming. Outre le fait de pouvoir profiter officiellement de l’application Netflix en natif, la présence de Google TV en lieu et place d’Android TV permet également de profiter de toutes les autres plateformes en un clin d’œil.

Une certification Netflix officielle. // Source : Dangbei

Dans les faits, cela veut dire que l’appareil intègre la version la plus « pure » de l’application Netflix. L’utilisateur bénéficie donc de toutes les fonctions du service, sans subir les crashs de la version Android TV. Il est également assuré d’avoir accès au contenu en streaming dans la meilleure qualité possible.

Cette certification ne limite pas le Dangbei DBOX02 à une seule plateforme de streaming. La présence de Google TV donne accès au Google Play Store et son vaste catalogue d’application. Il est donc possible de récupérer des applications comme Disney+, Amazon Prime ou encore myCANAL, france.tv ou YouTube pour accéder à son contenu préféré.

… Même en extérieur

L’efficacité du Dangbei DBOX02 ne repose pas uniquement sur la présence de Google TV, aussi facile à prendre en main soit-il, mais bien sur sa fiche technique. Il projette sans peine une image allant de 40 à 200 pouces de diagonale, dans une définition Ultra HD de 3840 × 2160 pixels. La présence de InstantPro, technologie soutenue par l’IA, comprend les fonctions d’auto-focus, de correction des trapèzes en temps réel, un mode intelligent de protection des yeux et d’autres fonctions automatiques. L’ensemble de ces systèmes de correction de l’image assurent un résultat toujours agréable pour la rétine.

Une image précise de 40 à 200 pouces. // Source : Dangbei

Le constructeur livre à ce jour son vidéoprojecteur le plus lumineux qui soit, avec une source laser de 2 450 lumens (norme ISO). Aussi bien sur un mur intérieur que sur une paroi extérieure, l’image affichée est précise, sans « speckles » (petites taches qui donnent un effet granuleux) ni frange de couleur, même en plein soleil. Sans oublier la compatibilité HDR10+ qui achève de sublimer le rendu du Dangbei DBOX02.

Bien que plus lumineux, le Dangbei DBOX02 reste endurant. Le constructeur promet ainsi une durée de vie 30 000 heures de l’appareil, soit 20 ans à raison de 4h d’utilisation quotidienne. Une longévité également garantie par le choix de la technologie laser, ce qui évite de devoir changer de lampe régulièrement comme sur un vidéoprojecteur classique. Le constructeur est également parvenu à réduire la consommation électrique du Dangbei DBOX02, afin que les longues sessions de cinémas ne fassent pas exploser les factures.

Des caractéristiques qui, si elles sont parfaites pour les férus de cinéma, combleront également les attentes des sportifs. Avec le début de la saison de football, le vidéoprojecteur laser 4K DBOX02 permettra à tous les supporters de profiter d’une image claire, précise, d’excellente qualité et surtout de visionner les plus belles actions dans une définition hors pair grâce notamment à la technologie MEMC qui améliore la netteté et la fluidité des mouvements.

Petit mais puissant. // Source : Dangbei

Les casaniers apprécieront ses petites dimensions de 22,86 × 17,78 × 15,24 cm et son poids de 3,6 kg qui le rendent particulièrement discret. D’autant plus qu’il n’émet que 24 décibels au maximum une fois allumé. En revanche, son duo de haut-parleurs de 12 Watts, compatibles avec Dolby Audio et DTS:X, garantit une ambiance sonore claire même en plein air.

Un vidéoprojecteur très silencieux. // Source : Dangbei

Reste le prix. Très complet, le Dangbei DBOX02 parvient à conserver la facture sous la barre des 2 000 euros. Chez Amazon, ce vidéoprojecteur 4K est proposé au tarif de 1 549 euros au lieu de 1 829 euros, grâce à un coupon inédit et au code promo Marspro2.

Le Dangbei DBOX02 n’est pas le seul appareil du constructeur à être au coeur d’un bon plan. Le mini-vidéoprojecteur ultra-plat sous Google TV Dangbei Atom est ainsi vendu en pack avec son support pour 839 euros sur Amazon.

Même le vidéoprojecteur miniature Dangbei N2, idéal pour les nomades invétérés et les soirées Netflix, se glisse dans un pack avec un support dédié. Celui-ci affiche un prix de 359 euros sur Cdiscount.

