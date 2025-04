Lecture Zen Résumer l'article

iOS 18.4 pour l’iPhone est arrivé. Avec cette nouvelle version du système d’exploitation mobile, Apple libère des fonctionnalités liées à Apple Intelligence en Europe. Toutefois, si la disponibilité d’iOS 18.4 concerne de nombreux modèles, les services d’IA sont réservés à une poignée de terminaux.

Elle est qualifiée de plus grande mise à jour de l’iPhone depuis iOS 18. Avec la sortie d’iOS 18.4 le 31 mars 2025, Apple débloque pour l’Europe de très nombreuses fonctionnalités jusque-là exclusives aux autres pays, tout en apportant diverses nouveautés. Parmi elles, on retrouve les services d’Apple Intelligence, qui pour l’heure n’impressionnent pas.

Quoi qu’il en soit, l’accès à Apple Intelligence sur l’iPhone nécessite — outre la mise à jour vers iOS 18.4 — deux téléchargements additionnels, afin de déployer des modèles de langage locaux sur le mobile (ou sur Mac ou sur l’iPad, selon l’appareil choisi). Mais ce n’est pas tout : il faut aussi avoir des terminaux adaptés pour y avoir droit.

Quels modèles d’iPhone supportent Apple intelligence ?

Aujourd’hui, deux générations d’iPhone peuvent accueillir à la fois iOS 18.4 et Apple Intelligence. Il s’agit de :

2024 : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max et 16e ;

: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max et 16e ; 2023 : iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ;

Il s’agit d’une gamme très restreinte, parce qu’Apple Intelligence a besoin de puces particulières pour fonctionner, en raison de son orientation technique qui s’appuie sur des traitements locaux. Côté iPhone, les puces compatibles sont les modèles A17 Pro, A18 et A18 Pro. Les autres terminaux utilisent des composants insuffisamment performants.

Il faut noter qu’Apple Intelligence peut aussi fonctionner sur l’iPad et le Mac, avec la même problématique : les puces valables sont les M1 et modèles ultérieurs ainsi que la M2 Ultra. On peut les retrouver dans les produits suivants : iPad Pro, iPad Air, iPad mini, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, Mac Studio, Mac Pro.

Quels sont les iPhone compatibles avec iOS 18.4

Si on fait abstraction d’Apple Intelligence, la mise à jour d’iOS 18.4 est compatible avec les appareils suivants :

2024 : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max et 16e ;

: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max et 16e ; 2023 : iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ;

: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ; 2022 : iPhone SE (3ᵉ génération), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ;

iPhone SE (3ᵉ génération), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ; 2021 : iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max ;

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max ; 2020 : iPhone SE (2ᵉ génération), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ;

iPhone SE (2ᵉ génération), iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max ; 2019 : iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max ;

iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max ; 2018 : iPhone XR, iPhone XS et iPhone XS Max.

