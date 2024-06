Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Le chargeur rapide Nexode 100W de Ugreen possède quatre ports et une puissance de charge de 100 W. Bien pratique au quotidien, son prix baisse 20 %.

C’est quoi, la promotion sur ce chargeur rapide ?

Le chargeur Ugreen Nexode 100W avec quatre ports est normalement vendu 59,99 €. Il est proposé au prix de 47,99 € sur Amazon, grâce au code promo 2CTZDDD8 à rentrer dans le panier.

C’est quoi, ce chargeur Ugreen ?

Le chargeur Nexode 100W est un petit modèle compact de dimensions ‎50 × 50 × 28 mm. C’est donc un accessoire qui ne prend pas beaucoup de place et qui est facile à transporter partout. Malgré sa taille, il embarque trois ports USB-C et un port USB-A, et peut ainsi recharger jusqu’à quatre appareils en même temps.

Les ports USB-C1 et USB-C2 du chargeur supportent une charge maximale de 100W, seulement lorsqu’ils sont utilisés seuls. C’est une puissance suffisante pour charger complètement un MacBook Air à pleine vitesse, en une heure environ, et si aucun autre appareil ne recharge en même temps. La puissance sera distribuée entre les quatre ports si vous connectez plusieurs appareils. Notez que si plusieurs ports sont utilisés, le port USB-C1 recevra toujours le plus de puissance, puis le port USB-C2, et ainsi de suite. Utile si vous avez des accessoires à recharger en priorité.

Le chargeur Ugreen Nexode 100W // Source : Ugreen

Est-ce que ce chargeur rapide vaut le coup en promo ?

C’est un bon prix pour un chargeur très pratique qui prend peu de place, malgré ses quatre sports. Le Ugreen Nexode prend en charge les protocoles de charge rapide Power Delivery 3.0, PPS, Quick Charge 4+/ 3.0 et SCP, et est donc compatible avec de nombreux smartphones ou tablettes Apple, Samsung, Xiaomi, ou encore votre Nintendo Switch ou Steam Deck.

Enfin, il est doté de chips intelligents pour protéger vos appareils contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffes et les surintensités.

