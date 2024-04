Lecture Zen Résumer l'article

Les nouveaux Motorola Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro et Edge 50 Fusion offrent des caractéristiques haut de gamme à des tarifs inférieurs à ceux de la concurrence. Avec cette proposition plutôt généreuse, Motorola espère séduire de nouveaux clients, notamment celles et ceux qui prennent beaucoup de photos et de vidéos.

999 euros, c’est le prix du nouveau Motorola Edge 50 Ultra. Il peut faire peur au premier regard, mais il se justifie par une seule caractéristique : 1 To de stockage. En comparaison, avec la même capacité, Apple vend son iPhone 15 Pro Max au tarif de 1 979 euros et Samsung propose son Galaxy S24 Ultra à 1 829 euros. Jamais un smartphone avec une aussi grande capacité n’avait coûté « aussi peu cher ».

Pour 699 euros, un tarif encore plus agressif, Motorola lance aussi le Edge 50 Pro, un smartphone haut de gamme avec 512 Go de stockage (1 729 euros chez Apple). La stratégie de la marque sino-américaine semble de tout miser sur cet aspect pour convaincre les personnes agacées par la mémoire saturée de passer chez elle.

Les Motorola Edge 50. // Source : Numerama

Du stockage et de l’IA : une bonne recette en 2024 ?

Habituellement, les marques de smartphones déclinent leurs appareils en plusieurs versions. En simplifiant sa gamme au maximum, Motorola règle d’un côté un problème logistique (moins d’appareils à gérer), tout en faisant un pari fort vis-à -vis des consommateurs. À l’heure où le trop peu de stockage pose de plus en plus de problèmes, la marque espère que son pari lui permettra de voler des parts de marché au duopole. En magasin, un client qui aurait le choix entre un appareil avec 512 Go et un autre avec 128 Go, parfois au même prix, pourrait se laisser tenter par la proposition de Motorola.

À 699 euros, le Edge 50 Pro sera la vedette de Motorola, qui compte le lancer chez plusieurs revendeurs (dont Fnac Darty). Avec son design haut de gamme et ses caractéristiques plutôt bien positionnées, il pourrait être une des surprises du printemps.

Edge 50 Ultra Edge 50 Pro Edge 50 Fusion Prix 999 euros 699 euros 399 euros Stockage 1 To 512 Go 256 Go Écran 6,67 OLED (1220p) 6,67 OLED (1220p) 6,67 OLED (108p) Zoom 64 Mpix – x3 optique – x100 numérique 10 Mpix – x3 optique ❌ Charge 125 W 125 W 68 W Puce Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 7 Gen 3 Snapdragon 7s Gen 2 Les principales caractéristiques de la gamme Motorola Edge 50

Sur le papier, le Edge 50 Pro n’a pas grand-chose à envier au Edge 50 Ultra. Outre son téraoctet de stockage, le modèle le plus cher se distingue surtout par son zoom x3 rattaché à un capteur de 64 Mpix, qui lui permet, d’après Motorola, d’atteindre le x100 numérique. Son processeur est aussi plus performant, mais le public visé par Numerama devrait pouvoir se contenter du Snapdragon 7 Gen 3 du Edge 50 Pro.

Motorola dispose d’un partenariat avec Pantone pour la couleur de l’année. // Source : Numerama

Et l’intelligence artificielle dans tout ça ? Comme Samsung et Google (et en attendant Apple), Motorola mise sur des fonctions génératives pour rendre ses produits plus sexy. Parmi eux :

Le même Google Photos que sur les Pixel, avec le Magic Editor, la gomme magique et plusieurs fonctions.

Sync your style : une fonction qui permet de générer un fond d’écran à partir d’une photo de ses vêtements.

Une stabilisation numérique renforcée en vidéo, ainsi qu’une optimisation de la qualité des images.

Une mise au point capable de suivre une personne, grâce à un algorithme de détection.

Le mode Création IA permet de générer un fond d’écran sur mesure. // Source : Numerama

En plus de ces deux produits haut de gamme, Motorola compte proposer le Edge 50 Fusion, un smartphone qui mise sur sa finesse et son plus petit prix de 399 euros. De quoi la rendre toujours plus compétitive dans un marché du smartphone qui se ressert progressivement autour d’un plus petit nombre d’acteurs.

