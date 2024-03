[Deal du jour] Lenovo propose une solution originale pour rendre son PC portable plus polyvalent : deux écrans au lieu d’un. Idéal pour le travail, le Yoga Book 9i baisse de 400 € sur le site officiel de Lenovo.

C’est quoi, la promotion sur cet ordinateur portable ?

Le Lenovo Yoga Book 9i est normalement vendu à partir de 2 799 € sur le site de Lenovo. Il est en ce moment proposé au prix de 2 299 €, grâce à une promotion de 500 €. Et jusqu’au 15 mars 2024, une deuxième réduction de 400 € s’applique avec le code MARS à rentrer dans le panier. Le Yoga Book 9i passe alors au prix de 1 899 €

C’est quoi, ce PC portable aux deux écrans ?

Le Yoga Book 9i est un laptop constitué de deux écrans reliés entre eux. Une configuration originale, pour un appareil polyvalent, dédié surtout à la productivité. La charnière qui relie les écrans tactiles peut pivoter à 180 degrés pour plusieurs configurations, et s’accompagne d’un clavier magnétique et d’un stylet. Un total de huit configurations est possible, du PC portable classique, à une tablette géante, ou à un mode tente avec un écran de chaque côté.

Les deux écrans OLED tactiles de 13,3 pouces sont au format 21:10. Un format confortable, parfaitement adapté pour de la bureautique. La luminosité de 400 cd/m2 et le taux de rafraîchissement de 60 Hz sont certes classiques pour un modèle de cette gamme de prix, mais la présence de la norme Dolby Vision HDR rend le Yoga Book 9i bien plus intéressant. L’affichage est de qualité, avec une colorimétrie fidèle et un confort élevé, idéal pour du travail graphique. La lisibilité est exemplaire et le multitâche est agréable, peu importe la configuration.

Les différentes configurations possibles du Lenovo Yoga book 9i // Source : Lenovo

Est-ce que ce PC portable de Lenovo vaut le coup à ce prix ?

Même avec 400 € de réduction, c’est un prix encore élevé. Si toutefois la configuration avec deux écrans vous est utile, c’est un excellent investissement pour un usage professionnel. Le Yoga Book 9i embarque le processeur Core i7-1355U de 13ᵉ génération, 16 Go de RAM et un SSD de 1 To de stockage. Les performances sont excellentes pour le travail, notamment pour de la bureautique. Si vous comptez faire des tâches plus gourmandes en ressources, il faudra cependant s’orienter vers des modèles plus puissants, quitte à sacrifier un écran.

Le Yoga Book 9i possède aussi une webcam 1080p, trois ports Thunderbolt 4 et est compatible avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Enfin, niveau autonomie, comptez au maximum 8 h de travail, soit une bonne journée.

Pour aller plus loin

👉 Notre guide des meilleurs PC portables

👉 Retrouvez tous nos tests de PC portables

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.