Une édition spéciale de Coca-Cola a été développée avec l’intelligence artificielle. L’entreprise a annoncé qu’elle voulait créer la boisson du futur, le Coca-Cola que les humains boiront en l’an 3000. La boisson, une édition limitée, sera disponible en Europe.

L’intelligence artificielle est une révolution technologique. De nombreux experts pensent que l’IA pourra changer nos vies, la façon dont nous nous déplaçons, la façon dont nous travaillons, et, globalement, la façon dont nous existons. Coca-Cola pense aussi que l’intelligence artificielle peut créer des boissons — oui.

Dans un communiqué de presse publié le 12 septembre 2023, The Coca-Cola Company a annoncé qu’elle avait « co-créé, avec de l’intelligence humaine et artificielle », une nouvelle boisson au goût inédit. Son nom ? Coca-Cola Y3000 Zero Sugar. Son goût ? « Le futur ».

Un Coca-Cola « goût futur » fait par intelligence artificielle

Le but de l’expérience, selon l’entreprise, était de créer la boisson que les gens consommeront toujours en l’an 3000. « Nous nous sommes mis au défi d’explorer le concept de ce que pourrait être le goût d’un Coca du futur – et quels types d’expériences un Coca du futur débloquerait-il ? », a déclaré Oana Vlad, une des directrices de The Coca-Cola Company. Le communiqué précise que « les points de vue des fans du monde entier, combinés aux informations recueillies par l’intelligence artificielle, ont aidé Coca-Cola à créer le goût unique de Y3000 ». Rien que ça.

Le Coca-Cola Y3000 est une édition limitée, disponible seulement sur une courte durée aux États-Unis, au Canada, en Chine, en Europe et en Afrique. On ne sait pas vraiment à quoi ressemble le goût du futur (est-ce une nouvelle version du Coca-Cola Cherry ? Un Coca citron ? les paris sont ouverts), mais on sait comment l’entreprise l’imagine. Les images commerciales dévoilées en même temps que le communiqué de presse (réalisées avec Stable Diffusion, selon Quartz) montrent un monde ensoleillé, avec des bulles de chewing-gum roses volant un peu partout au-dessus des gratte-ciel. Une certaine vision du futur.

Le futur, selon Coca-Cola // Source : Coca-Cola

Au final, peu importe le goût de la boisson. On sait déjà que l’entreprise se sert surtout de l’IA pour faire parler d’elle, comme d’autres l’ont fait avant elle. Coca-Cola n’est même pas la première entreprise à créer une boisson avec l’aide de l’intelligence artificielle.

En mars 2023, le producteur de bières Beck avait annoncé produire une « bière du futur », Beck’s Autonomous, créée grâce à de l’intelligence artificielle. La recette aurait été « sélectionnée par l’IA comme étant sa préférée parmi des millions de combinaisons de saveurs différentes qu’elle a générées ». La collection limitée a été sold out. Si vous voulez un goût du futur, il vous faudra vous rabattre sur le Coca Y3000.

