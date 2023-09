Encore peu connue en France, la marque Tineco vient de lancer son nouvel aspirateur balai : le Pure One Station. Un appareil bourré de bonnes idées technologiques.

Dans le domaine des aspirateurs balais, les innovations sont rares. Il faut dire que depuis que les moteurs cycloniques sont arrivés, il semble difficile de faire mieux. Lors de l’IFA 2023, Tineco a pourtant fait une proposition originale avec son tout nouvel aspirateur balai, le Pure One Station.

Le principe est malin : il s’agit d’un aspirateur balai performant adossé à une station de charge autonome. Celle-ci s’occupe alors de charger l’appareil, de collecter les poussières dans un bac et de nettoyer l’appareil une fois qu’il est au repos. Une première sur ce type d’appareil.

Aussitôt annoncé, aussitôt commercialisé. Pour fêter l’évènement, jusqu’au 24 septembre, le Tineco Pure One Station est à 759 euros au lieu de 799 euros avec le code promo TINECOIFA5.

Un puissant aspirateur balai, gage d’un intérieur propre et d’un air purifié

Lorsqu’il est question de choisir son nouvel aspirateur, la puissance d’aspiration reste centrale. Sur ce point, l’aspirateur balai Tineco Pure One Station ne manque pas d’arguments.

La marque a mis les petits plats dans les grands et a intégré une série de technologies innovantes pour offrir une haute performance d’aspiration et éliminer tout type de poussière, y compris les particules les plus fines.

Voici les principales technologies embarquées dans le Tineco Pure One Station. // Source : Tineco

Pour parvenir à une telle prouesse, Tineco a mis le paquet. Au programme, le Pure One Station abrite :

un premier cyclone chargé de retenir les plus gros débris ;

un filtre destiné à bloquer les poils, les cheveux, ainsi que la poussière ;

un second cyclone qui sépare l’air des derniers résidus de poussière pour éviter que les tuyaux ne s’obstruent avec le temps ;

un dernier filtre HEPA qui retient les particules fines et rejette un air purifié, un atout de taille pour les personnes souffrant d’allergies.

Autant de technologies qui permettent d’obtenir un sol impeccable, mais aussi un air plus sain et plus respirable.

Et pour vous assurer que le sol est réellement propre après votre passage, Tineco a équipé son Pure One Station d’un capteur iLoop. Ce dispositif détecte automatiquement la quantité de poussière jonchée sur le sol. Si celle-ci est massive, la puissance d’aspiration augmente et l’indicateur sur l’écran devient rouge. Dès lors que tous les résidus ont été aspirés, le témoin passe alors au bleu. Une manière pratique et efficace de savoir quand le sol est net.

Tout a été prévu pour rendre la corvée du ménage la plus simple possible. Avec seulement 1,2 kg sur la balance, le Pure One Station vous permet d’accéder sans effort à tous les recoins de la maison, y compris sur le sommet des meubles. Tineco a aussi pensé aux amoureux des animaux de compagnie et a opté pour une brosse motorisée ZeroTangle empêchant les cheveux et les poils de s’emmêler.

Une station d’accueil pour un aspirateur propre et pur

Avec le temps, les tuyaux s’encrassent et la plupart des aspirateurs développent une mauvaise odeur, qui se répand ensuite dans l’air. Pour maintenir une bonne hygiène dans son appartement, les appareils doivent, eux aussi, être irréprochablement propres.

La station d’accueil se charge de nettoyer en profondeur l’aspirateur. // Source : Tineco

C’est pourquoi, Tineco a conçu une station d’accueil auto-nettoyante pour son Pure One Station. Dès lors que l’aspirateur est posé sur son socle, un nettoyage en profondeur de tout le système est automatiquement lancé.

Un puissant flux d’air parcourt alors l’ensemble de l’appareil, depuis sa brosse jusqu’à ses filtres, en passant par ses tubes cycloniques. Le constructeur a d’ailleurs prévu un bac de déchets de 3 litres, pour que vous n’ayez à le vider que ponctuellement, tous les 3 mois en moyenne. Et une fois le processus terminé, le Pure One Station se recharge, sans aucune intervention de votre part.

Ainsi, même l’entretien du Pure One Station reste hygiénique et agréable.

Tineco fait le plein de nouveautés pour l’IFA

Lors de la grand-messe de l’IFA, Tineco a présenté d’autres aspirateurs balais innovants, ainsi qu’un four intelligent, le tout premier du constructeur.

Avec son système à vapeur pouvant atteindre 140° C, le Floor One S7 Steam vient à bout de toutes les tâches les plus tenaces. Comme le Pure One Station, ce modèle est basé sur la technologie iLoop, qui détecte le niveau de saleté et adapte automatiquement le débit d’eau ainsi que la vitesse du rouleau. Ce dernier frotte le sol jusqu’à 450 fois par minute et recycle automatiquement l’eau sale pour un lavage optimisé, et ce, de bout en bout de la maison.

Le Tineco Floor One S5 Steam sera rejoint dès le mois de novembre par son successeur, le Floor One S7 Steam. // Source : Tineco

La marque a également profité de l’évènement pour présenter son Floor One S7 Combo. Avec sa conception 3-en-1, ce modèle se transforme en un clic en balai lavant ou en aspirateur à main, en fonction des accessoires choisis. Cet appareil s’adapte donc à tout type de sols et de surface et vient à bout de toutes les poussières, même les plus difficiles d’accès grâce à sa légèreté et sa brosse à fente. Et pour couronner le tout, le Floor One S7 Combo est doté d’un système de filtration HEPA capable, selon la marque, de capturer jusqu’à 99,99 % des particules fines et des allergènes.

Enfin, lors de l’IFA, la marque Tineco a créé la surprise avec son tout premier four, l’Oveni One. Son atout : la précision, avec un contrôle intelligent de la température, pour éviter les variations au fil de la cuisson. Connecté, l’Oveni peut facilement être programmé à distance depuis l’application dédiée. Celle-ci délivre en prime des centaines de recettes, mises à jour régulièrement. Bien plus qu’un simple outil de paramétrage, l’application alerte aussi l’utilisateur en cas de panne ou de dysfonctionnement de l’appareil.

Pour vous offrir l’une de ces trois nouveautés signées Tineco, il faudra toutefois patienter encore quelques mois, leur sortie étant prévue pour la fin de l’année.