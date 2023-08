Google Meet lancera prochainement les fonctions « take notes for me » et « attend for me », permettant à l’intelligence artificielle de résumer les réunions, voire d’y participer en notre absence.

Qui ne s’est jamais reconnu en lisant le célèbre slogan, parfois imprimé sur des tasses, « i survived another meeting that should have been an email » ? Peut-être que l’IA de Google va se rendre utile. Comme le rapporte The Verge, ce 29 août 2023, Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Google Meet, son service de visioconférence. Celles-ci sont alimentées par intelligence artificielle (IA).

Parmi les annonces, deux options permettent d’être assisté ou remplacé par une IA pendant les réunions. La première est une fonction de prise de notes en temps réel, avec ou sans vous. En activant une option intitulée « take notes for me » (« prendre des notes pour moi »), l’IA intégrée va résumer la réunion en cours ; ce qu’il s’est dit et les actions (décisions, missions…).

« Participer pour moi »

Cette option sera disponible à plusieurs moments clés. L’activation pourra se faire en amont des réunions. Ainsi, si vous arrivez en retard, Google Meet fournira un résumé de ce qu’il s’est dit en votre absence, des décisions qui ont été prises, des instants clés. Mais, même pendant la réunion, il sera possible de discuter avec le chatbot, pour que celui-ci revienne sur des moments importants que vous n’avez pas ou mal compris.

Ces résumés textuels seront automatiquement transférés dans votre Google Docs à la fin du Google Meet. De même que des clips vidéos pourront être récupérés.

Capture d’écran montrant à quoi ressemblera cette fonction de prise de notes automatisée. // Source : Google Workspace

Mais, il y a une autre fonctionnalité complémentaire, qui permettrait tout bonnement de ne pas participer du tout à la réunion. Cette option nommée « attend for me » (littéralement : « participer pour moi ») s’activera en amont d’un Google Meet, et il faudra alors remplir un texte sur les éléments que vous voulez porter à l’intention des invités de la visioconférence. Ce texte leur sera transmis pendant le Google Meet, et ils pourront y répondre.

Capture d’écran de la fonction « attend for me » (en haut à droite). // Source : Google Workspace

Ces options pourraient permettre de gagner du temps face au phénomène parfois lourd de la « réunionite », ces réunions dont personne ne veut et qui n’avancent à rien. Elles pourraient aussi aider en cas de contre-temps de dernière minute. Cela dit, on peut craindre aussi une déshumanisation, pas toujours très égalitaire qui plus est, alors même que les visios ne sont pas réputées très agréables.

Reste aussi à savoir ce qu’il se passerait si l’intégralité des participants à une réunion activaient chacun leur IA, tant et si bien que ce ne seraient plus qu’une réunion composée d’IA.

« Nous comptons toujours sur les humains et nous considérons cela comme une technologie d’assistance pour aider les gens à collaborer », a d’ailleurs déclaré en conférence de presse Kristina Behr, vice-présidente des produits pour Google Workspace. « Ainsi, si huit robots se présentent à une réunion, il ne s’agira que d’une prise de notes, mais pas de grand-chose. »

Google n’a pas fourni de date de lancement pour ces options, et il faudra probablement attendre un peu plus longtemps pour une arrivée en France.

