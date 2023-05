En 2018, quand toutes les plateformes se sont subitement mises à copier Snapchat et ses Stories, YouTube avait cru bon de proposer à ses créateurs de publier du contenu éphémère directement depuis la plateforme. Le 26 juin 2023, la fonction sera retirée.

Le saviez-vous ? Il y a des Stories sur YouTube. En 2018, à l’âge d’or de ce format, YouTube avait décidé de se doter de Stories dans une interface similaire à celle d’Instagram. Son objectif était d’empêcher ses créateurs d’utiliser Snapchat, Instagram ou Facebook pour communiquer avec leurs fans, à une époque où toutes les plateformes s’intéressaient au format (Twitter, LinkedIn ou WhatsApp en ont aussi proposé). La fonctionnalité, réservée aux vidéastes avec plus de 1 000 abonnés, n’a jamais vraiment décollé. À tel point que YouTube mettait en avant les Stories les plus populaires, y compris si vous ne suiviez pas leur créateur…

Cinq ans plus tard, alors qu’elles sont déjà quasiment impossibles à trouver dans l’application, les YouTube Stories vont mourir. Google, qui possède YouTube, a annoncé qu’il ne sera plus possible d’en publier après le 26 juin.

L’emballement des Stories

La fin des Stories va-t-elle pénaliser les créateurs et les utilisateurs ? C’est peu probable, vu que les Stories ne sont déjà plus présentes sur la page d’accueil de l’application YouTube. Comme la plupart des plateformes qui ont introduit les Stories pour copier Snapchat et Instagram, YouTube s’est rendu compte avec le temps que les créateurs n’avaient pas envie de copier-coller le même contenu partout. YouTube est la meilleure plateforme pour les vidéos longues (et une des meilleures pour les vidéos courtes), mais n’est pas une plateforme conçue pour l’instantanéité. Pour suivre la vie d’un YouTubeur, les fans le suivent généralement sur Instagram.

Capture d’écran prise en 2018 par Numerama. Depuis, les YouTube Originals et les YouTube Stories ont été tués. // Source : Numerama

YouTube n’est pas le premier à annoncer la mort des Stories. Twitter et LinkedIn l’ont précédé, pour les mêmes raisons.

Ce qui arrive aux Stories peut rappeler ce qu’il est arrivé quelques années plus tard avec les espaces de conversation audio, inspirés par Clubhouse. À la fin, seul Twitter avec ses Spaces s’en est vraiment sorti. Tous les autres ont échoué (LinkedIn, Spotify, Meta…). D’autres tendances éphémères, comme le métavers, ont suivi des trajectoires similaires. Dans le monde de la tech, l’emballement arrive vite, mais rares sont les projets vraiment infaillibles (l’IA génératrice sera-t-elle l’exception ?)

Pour communiquer avec leurs abonnés sans sortir de nouvelles vidéos, les créateurs ont toujours la possibilité d’écrire des publications, qui s’affichent sur la page d’accueil de l’application YouTube. Une solution moins ambitieuse que les Stories, qui est moins dure à adopter par les utilisateurs.

