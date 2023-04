Imgur, un des plus importants hébergeurs d’images, fait table rase en supprimant tout ses contenus à caractère sexuel, inactifs ou qui n’ont pas été versés par des utilisateurs répertoriés. Dépouillant ainsi des sous-forums entiers de leurs visuels.

« Cela semble littéralement immoral, comme s’ils détruisaient une énorme section d’Internet en un claquement de doigts. » Sur Reddit, site qui a contribué à propulser Imgur en tête des plateformes d’hébergement d’images, les internautes s’insurgent.

Dans une mise à jour de ses conditions d’utilisations du 19 avril, Imgur a en effet annoncé « retirer de la plateforme le contenu ancien, inutilisé et inactif qui n’est pas lié à un compte d’utilisateur, tout comme la nudité, la pornographie, et le contenu sexuellement explicite ». Les utilisateurs ont jusqu’au 15 mai 2023 pour sauvegarder leurs données.

Imgur héberge des milliers d’images: une partie de la culture du web // Source : Imgur Gallery

La fin du contenu NSFW (Not Safe for the Web)

Imgur permettait jusqu’ici à n’importe qui de téléverser des images pour les afficher dans des forums ou des blogs en copiant un simple lien, et cela même en restant anonyme.

Une partie du contenu était visible dans une galerie photo publique soumise à des règles communautaires plus strictes, où les contenus sexuellement explicites étaient déjà bannis. Désormais, ils seront tout simplement interdits de la plateforme, ce qui risque bien de dépouiller de leurs contenus les sous-forums NSFW (« Not Safe For Work ») de Reddit, note le site spécialisé Tom’s Guide. Le service d’hébergement devrait ainsi capter un nouveau trafic.

Pour repérer les contenus qu’il cible désormais, Imgur explique qu’il aura recours à des systèmes de détection automatisés, en plus d’une modération humaine. « Nous ne délivrerons pas d’avertissement, de suspensions de comptes ou de bans liés à ces signalements automatiques – mais cela peut avoir un impact sur ce qu’il est permis de soumettre ou de verser », explique le site. Le nu artistique étant par exemple permis, un utilisateur pourra contester un signalement qu’il jugerait injustifié.

Le site d’hébergement Imgur a modifié ses conditions d’utilisations, et annoncé la suppression d’énormes quantités de contenus // Source : Imgur

Recueil numérique

Mais pour les Redditeurs, le problème ne réside pas dans la suppression des images pornographiques, mais bien dans l’éradication du vieux contenu inactif ou déposé sans compte par des internautes souhaitant rester anonymes. Une décision qui s’explique aussi par le fait que stocker des données n’est pas gratuit pour Imgur.

« Des tonnes de subreddits artistiques (…) seront enterrés vivants. La moitié des liens vont disparaître. Cela va détruire tous les subreddits basés sur les images, des photos de chats, aux schémas de vaisseaux spatiaux, en passant par les rendus 3d, ou le design d’intérieur. Des tonnes de contenus incroyables qui s’évaporent en un battement de cil. N’y avait-il pas une sortie de garantie dans leurs conditions d’utilisation que leur contenu serait préservé peu importe les futures règles ? », se demande ainsi un Redditeur.

Sur Reddit, les internautes s’alarment de la suppression de contenus sur Imgur // Source : Reddit

En 2019, Imgur annonçait déjà qu’il n’afficherait plus publiquement les contenus liés aux sous-sections NSFW de Reddit. L’hébergeur assurait alors qu’aucun contenu ne serait supprimé ou déplacé, que les liens ne seraient pas « cassés », et que les images NSFW légales pourraient continuer d’être hébergées sur le site, comme le remarque The Verge.

Cette nouvelle décision à rebours de la précédente rappelle que la permanence des contenus tant décriée sur le web repose sur la volonté des grandes plateformes. Or, aucune loi ne leur impose de conserver les données stockées sur le web, qui constituent aussi une partie de notre culture collective.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.