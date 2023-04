[Deal du Jour] Le Ring Intercom est un boîtier qui se relie à votre interphone mural, afin d’en faire un interphone connecté. Grâce à l’application dédiée, il vous permet de répondre au combiné ou même d’ouvrir la porte d’entrée de votre immeuble, directement en passant par votre smartphone ou tablette. Le Ring Intercom est normalement commercialisé 130 euros, mais pour son lancement et jusqu’au 27 avril, il est au prix de 50 euros.

C’est quoi l’offre en cours sur le Ring Intercom ?

Pour son lancement, le Ring Intercom est vendu sur Amazon au prix de 49,99 € au lieu de 129,99 €. Ce prix de lancement n’est valable que jusqu’au 27 avril 2023 inclus.

C’est quoi, ce Ring Intercom d’Amazon ?

Le Ring Intercom est un produit dont le but est de moderniser les interphones vieillissants dont est dotée la plupart des immeubles. Il prend la forme d’un petit boîtier qui s’installe à côté de votre interphone, et ajoute une connectivité Wi-Fi à ce dernier. Ainsi, vous pouvez répondre depuis n’importe quelle pièce de la maison, en passant simplement par l’application Ring, installée sur votre smartphone ou votre tablette. Pratique pour répondre à un invité pendant une soirée, si la musique étouffe le bruit de la sonnerie de votre interphone. Vous recevrez à la place une notification sur votre smartphone pour déverrouiller la porte. Idéal aussi pour dialoguer à distance avec un livreur, afin de laisser un colis dans la boîte aux lettres ou devant votre porte.

Encore plus pratique, l’application vous permet aussi de laisser vos proches entrer dans votre immeuble de manière autonome. Il suffit de définir une programmation et de leur envoyer une clé d’invité grâce à laquelle ils pourront rentrer sans vous appeler. Ring Intercom est bien sûr compatible avec l’assistant vocal Alexa d’Amazon (pas de Siri ou Google Assistant à l’horizon). Au son de votre voix, vous pourrez demander à Alexa d’ouvrir la porte de l’immeuble. Enfin, vous aurez la possibilité de consulter un historique d’ouverture.

L’interface de l’application Ring est claire et plutôt instinctive // Source : Numerama

Est-ce que le Ring Intercom est intéressant à moins de 50 € ?

Si la possibilité de contrôler votre interphone à distance vous intéresse, c’est le bon moment d’investir à ce prix, avant qu’il soit commercialisé plus du double. En dehors des interphones, il peut aussi ouvrir à distance le portail d’une maison, si le système est similaire. Selon la marque, la plupart des modèles d’interphones sont compatibles. Notez que Le Ring Intercom ne gère pas les flux vidéo. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas accéder à la vidéo d’un visiophone via l’application. Le Ring Intercom fonctionne sur batterie, et il faudra recharger cette dernière au bout de quelques mois. Elle peut être retirée facilement sans ôter le boitier du mur, et se recharge en Micro USB.

Enfin, quelques mots sur l’installation : c’est pas simple. Même si Ring parle d’une configuration de moins d’une heure, il faudra tout de même s’armer de patience avec les modèles d’interphones plus âgés. Les mauvaises manipulations et faux contact seront légion. Vous trouverez les étapes et les possibles difficultés que vous pourrez rencontrer, dans notre test du Ring Intercom.

