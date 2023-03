Grâce à ses nombreux avantages, le Plan Épargne Retraite (PER) commence à se faire connaître et à s’imposer face au Livret A et à l’assurance-vie. On vous explique pourquoi c’est une bonne alternative.

Le PER est récent. Créé en France en octobre 2019, ce produit financier a déjà conquis plus de 6 millions de Français, qui y ont investi près de 70 milliards d’euros. Si ce chiffre augmente chaque année, le PER est encore loin derrière l’assurance-vie et ses 144 milliards d’euros d’encours à fin 2022.

Le PER souffre en effet de sa dénomination. Contrairement aux idées reçues, il s’agit d’un placement bien plus souple que l’on ne peut l’imaginer, et qui n’est pas réservé aux personnes de plus de 50 ans.

Pour faire découvrir ce placement méconnu, la société de gestion 100 % en ligne Yomoni vous rembourse jusqu'à 500 euros de frais de gestion de votre PER.

Comment fonctionne un PER ?

Au premier abord, le terme de Plan Épargne Retraite peut faire fuir les jeunes actifs, à la recherche d’un placement souple, qui ne les engage pas sur plusieurs décennies. Pourtant, le PER est bien moins contraignant qu’on ne peut l’imaginer.

Tout d’abord, ce placement est ouvert à tous, sans condition d’âge, de statut professionnel (salarié, indépendant, sans emploi), ou même de revenu. Chez Yomoni, vous pouvez ouvrir un PER avec un premier versement de 1 000 euros et décider de ne plus l’alimenter pendant quelque temps ou d’arrêter les versements récurrents à tout moment en cas de besoin.

Le PER ne vous bloque pas dans l’acquisition de votre résidence principale // Source : Priscilla du Preez via Unsplash

Et comme la vie est faite d’imprévus, la loi PACTE a prévu plusieurs cas de déblocage. Vous pouvez donc récupérer tout ou partie de vos fonds lorsque vous achetez votre résidence principale, ou encore dans les moments les plus difficiles financièrement comme :

l’expiration de vos droits à l’assurance chômage ;

la cessation de votre activité non salariée suite à une liquidation judiciaire ;

un état de surendettement ;

une invalidité du titulaire, de ses enfants, du conjoint ou partenaire lié par un PACS ;

le décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS.

Le PER présente aussi d’autres avantages, notamment en termes de fiscalité, puisque tous les versements peuvent être déduits de vos revenus imposables. Et en cas de succession, les bénéficiaires profitent en prime d’un taux préférentiel.

Dans tous les cas, dès lors que vous êtes à la retraite, vous percevez vos fonds actualisés en fonction du taux de rendement du PER depuis son ouverture. Vous pouvez alors opter pour un versement immédiat ou bien sous forme de rente, en fonction de vos préférences.

Des PER pour chaque profil

Tout comme l’assurance-vie et contrairement au Livret A, le PER ne dispose pas d’un taux d’intérêt garanti et fixé par l’État. Ce produit d’investissement se décline en fonction du niveau de risque souhaité (prudent, équilibré ou dynamique) et ses performances ne sont donc pas connues à l’avance.

Depuis son lancement en 2020, le PER « dynamique » de Yomoni a pu atteindre un taux de rendement annualisé de 8,7 %, soit bien au-delà des 3 % du Livret A. Il faut toutefois garder à l’esprit que les performances passées ne préjugent pas de celles à venir et que tous ces supports d’investissement présentent un risque de perte en capital.

Les performances des PER Prudent, Equilibré et Dynamique de Yomoni depuis 2020 // Source : Yomoni.

Malgré tout, inutile d’être un expert en finance pour souscrire à un PER. Quelques minutes suffisent pour en ouvrir un depuis l’application mobile ou le site internet de Yomoni. Dès les premières étapes, Yomoni vous accompagne et vous invite à répondre à un questionnaire pour estimer votre profil de risque. En fonction du résultat obtenu, il ne vous reste plus qu’à :

sélectionner le PER qui vous convient, c’est-à-dire prudent, équilibré ou dynamique ;

envoyer vos justificatifs d’identité et de domicile en ligne ;

réaliser votre premier versement par virement.

Et c’est tout ! Une fois votre PER ouvert, vous pouvez suivre ses performances en temps réel depuis l’application Yomoni disponible sur Android et iOS et choisir de réaliser ou non des versements complémentaires. Ces derniers peuvent être ponctuels ou réguliers.

Des frais parmi les plus bas du marché

Si Yomoni dispose d’une large gamme de produits financiers, l’entreprise française est surtout reconnue pour ses tarifs ultra-compétitifs. La fintech n’applique aucun frais d’entrée, de dossier, de versement ou encore d’arbitrage et ceux relatifs à la gestion sont plafonnés à 1,6 %.

Si vous ouvrez un PER et y versez 1 000 euros, vous serez donc facturé au maximum de 16 euros, sachant que moins le placement est risqué, moins les frais de gestion sont élevés. La solution digitale de Yomoni est donc aussi pratique qu’abordable.

En plus, jusqu'au 30 avril 2023, pour toute première ouverture d'un PER chez Yomoni, celle-ci vous rembourse jusqu'à 500 euros de frais de gestion

*Cet investissement présente un risque de perte en capital

