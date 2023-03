[Deal du Jour] Sorti à l’automne 2022, le Pixel 7 fait suite au Pixel 6. Semblable en de nombreux points à son prédécesseur, il n’en reste pas moins un excellent smartphone. Son design est excellent et ses performances sont bonnes. Ce n’est certes pas une révolution, mais à l’heure où les constructeurs font des redites de leurs smartphones précédents, le Pixel 7 est une bonne alternative aux modèles plus premium.

C’est quoi, cette promotion sur le Pixel 7 ?

Le Google Pixel 7 est en promotion sur Amazon. Vendu habituellement autour de 615 €, il est proposé en ce moment au prix de 535,34 €

C’est quoi, ce smartphone de Google ?

Le Pixel 7 ne change pas grand-chose par rapport à son ainé. Les bordures sont un peu moins grosses et l’écran plus mis en valeur. La texture au dos est aussi moins adhérente aux traces de doigts. Le Pixel 7 est certifié IP68 et résiste à une brève chute dans l’eau ou à la pluie. Ses dimensions sont de 155 × 73,2 × 8,7 mm pour un poids de moins de 200 g. Google propose un smartphone léger qui tient bien en main. Les boutons principaux sont répartis sur les contours et l’ergonomie est plutôt bonne.

L’écran OLED de 6,3 pouces compatible HDR10+ offre un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz. Les contrastes sont bons, mais la luminosité est un peu faiblarde, surtout en plein soleil. Rien, néanmoins qui n’empêche son utilisation de jour en extérieur. La qualité de l’écran est globalement excellente, et les performances sont au rendez-vous. Le pixel 7 est fluide, y compris avec plusieurs applications ouvertes en même temps. Malgré la limitation à 90 Hz, les jeux vidéo tournent très bien.

Le Pixel 7 est un excellent photophone pour sa gamme deprix // Source : Google

Le dernier smartphone de Google est-il une bonne affaire à ce prix ?

À 530 €, c’est une très bonne affaire si vous cherchez un smartphone performant, qui ne réinvente certes pas la roue, mais qui a tout de même de grandes qualités. Notre guide des meilleurs smartphones de 2023 vous permet de le comparer à des modèles plus haut de gamme. La puce Tensor G2 offre de bonnes performances, couplées avec l’interface Pixel Experience. L’expérience utilisateur est satisfaisante sur Android 13, et naviguer dans le smartphone et utiliser les applications est agréable. En matière d’autonomie, le smartphone de Google tient facilement une journée complète, dans le cas d’un usage normal.

Là où le Pixel 7 se démarque, c’est sur la qualité de ses photos. Google ne propose rien d’autre que l’un des meilleurs appareils sur le marché. Le module photo est composé de deux capteurs de 50 mégapixels avec objectif grand-angle et de 12 mégapixels avec objectif ultra grand-angle. L’autofocus et la stabilisation optique sont efficaces. Les photos sont nettes de jour comme de nuit, et regorgent de détails. Les nombreuses améliorations algorithmiques finissent de rendre le Pixel 7 une référence en la matière.

Pour aller plus loin

👉 Consultez notre test du Google Pixel 7

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.