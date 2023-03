[Deal du Jour] NordVPN fête ses 11 ans et vous en fait profiter. Tous les abonnements, Essentiel, Avancé et Ultime avec 1 To de stockage, sont proposés à des prix réduits pouvant aller jusqu’à – 59 % avec un engagement sur deux ans. En plus de cette réduction, vous profitez de trois mois offerts et peut-être même un an si vous êtes tiré au sort. À l’occasion des 11 ans de NordVPN, vous pouvez profiter de réductions allant jusqu’à – 63 % sur les abonnements Essentiel, Avancé et Ultime. Ce dernier inclus en plus 1 To de stockage dans le cloud et un gestionnaire de mot de passe. De plus, si vous souscrivez à un abonnement de deux ans sur une de ces trois offres, vous recevrez de 3 mois à 1 an d’abonnement gratuit.

C’est quoi, cette offre sur les abonnements Essentiel, Avancé et Ultime de NordVPN ?

NordVPN fête ses 11 ans et le fournisseur en profite pour mettre en promotion ses abonnements. L’abonnement de 2 ans, baptisé Ultime, inclus NordPass et NordLocker, est au prix de 143,76 € pour deux ans, ou 5,69 € par mois. Passé les deux premières années, l’abonnement reviendra à son prix normal de 397,68 € pour un an, mais vous pourrez le résilier. D’autres abonnements sont disponibles à partir de 3,49 €/mois.

Pour son anniversaire, NordVPN vous offre en plus la possibilité de gagner plusieurs mois d’abonnement gratuits, si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans. 1 % des personnes qui souscrivent à l’offre pourront obtenir une année offerte, et 99 % des personnes se verront offrir 3 mois gratuits.

C’est quoi, NordVPN ?

Un réseau privé virtuel (VPN) masque votre adresse IP lorsque vous êtes sur le web et sécurise votre connexion internet et votre Wi-Fi. Parmi les nombreux fournisseurs disponibles, NordVPN n’est certes pas le moins cher, mais c’est la solution la plus complète et la plus simple à utiliser. Il utilise le protocole NordLynx qui se connecte à des serveurs VPN rapides. Votre vitesse de connexion est sensiblement améliorée, et la confidentialité de vos données personnelles est préservée. Bon à savoir, NordVPN s’engage à ne pas conserver, ni partager vos données.

En plus du VPN, NordPass et NordLocker accompagnent l’offre Ultime. NordPass est un gestionnaire de mots de passe qui vous permet de gérer vos codes et mots de passe ainsi que vos informations personnelles et vos cartes de crédit, le tout de manière sécurisée. Il remplit automatiquement les formulaires et mots de passe sur les pages internet que vous consultez. NordLocker est un service Cloud sécurisé. Il chiffre les documents présents sur votre ordinateur et les conserve et sécurise dans un coffre-fort virtuel. L’ensemble de vos données est protégé par mot de passe et stocké sur un serveur distant.

Les différentes formules NordVPN // Source : NordVPN

Ces abonnements NordVPN sont-ils une bonne affaire ?

C’est une très bonne affaire pour un très bon VPN, surtout avec la possibilité de gagner quelques mois supplémentaires d’abonnement gratuit. Accessible sur PC, mobile et ordinateur, NordVPN offre de très bons débits et un ping (temps de réponse d’un ordinateur) très rapide. L’interface n’est pas vraiment accueillante, mais son ergonomie et sa simplicité d’utilisation conviendront à la plupart des utilisateurs. Une banale carte du monde vous aide à vous connecter sur le serveur de votre choix. L’interface est la même sur ordinateur ou sur smartphone et fonctionne relativement bien. Le téléchargement en P2P est quant à lui performant.

