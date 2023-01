Ça y est, les soldes d’hiver sont là. Ce qui signifie que c’est le moment de faire de bonnes affaires. Amazon propose la JBL Xtreme 3 soldée à moins 23 % et tombe à moins de 250 euros. Puissante et robuste, l’enceinte Bluetooth JBL offre un son de qualité avec une bonne portée et se transporte partout grâce une sangle. Petit plus, cette dernière s’accompagne d’un décapsuleur.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte portable de JBL ?

Habituellement affichée entre 260 € et 290 €, la JBL Xtreme 3, modèle bleu, est en ce moment au prix de 243 € sur Amazon.

C’est quoi exactement, cette enceinte Xtreme 3 de JBL ?

JBL conserve le même design que la Xtreme précédente, avec un poids tout de même réduit. Cette nouvelle version de l’enceinte transportable pèse un peu moins de 2 Kg pour 30 cm de long et reste tout de même imposante. Une sangle de transport accompagne l’enceinte, afin de la transporter facilement. Avec de telles mensurations, la Xtreme 3 est heureusement robuste et donne une forte impression de solidité. Des protections en silicone de chaque côté la protègent en cas de chute. Elle est de plus certifiée IP67 et résiste à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau.

L’interface est comme d’habitude simple et efficace. Des boutons pour l’appairage en Bluetooth et pour le contrôle de la lecture et du volume sont présents. Malheureusement, pour cette nouvelle version d’enceinte Xtreme, JBL fait l’impasse sur le kit mains-libres.

Robuste, la JBL Xtreme 3 peut s’emmener partout // Source : JBL

La JBL Extreme 3 à moins de 200 euros est-elle une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire pour une enceinte pratique et résistante. Niveau audio, la Xtreme 3 possède deux woofers de 70 mm et deux tweeters de 20 mm. Sans surprise, ces quatre haut-parleurs délivrent une grosse puissance, idéale pour une utilisation en extérieur. À volume maximal cependant, le son perd en qualité et l’enceinte se met à cracher et à grésiller. Elle reste néanmoins une enceinte capable d’une jolie prouesse technique dans la restitution des graves et des médiums à un volume plus normal. Les aigus sont corrects et les timbres de voix précis. Dommage que la clarté de l’audio se perd si vous n’êtes plus face à l’enceinte.

Le JBL PartyBoost s’occupe du jumelage en Bluetooth 5.1. Vous pourrez appairer deux enceintes, compatibles avec le mode JBL PartyBoost, en stéréo. L’application JBL Portable, disponible sur iOS et Android, permet seulement de mettre à jour votre enceinte. N’y cherchez pas d’égaliseur, car JBL ne s’est pas embêté à en mettre un. Enfin, JBL promet une autonomie de 15 h. Dans les faits, à volume normal, la Xtreme 3 tiendra une heure ou deux de plus. Volume à fond, comptez tout juste 10 h de batterie. Elle se recharge complètement en 2 h, via le chargeur USB-C inclus.

Pour aller plus loin avec les enceintes connectées

