Vous n’avez probablement pas d’inquiétude à vous faire, sauf si vous avez un smartphone qui date des années 2000.

Vous avez un smartphone Android qui a littéralement plus de dix ans d’âge ? Alors vous aurez peut-être une mauvaise surprise si vous utilisez l’application WhatsApp : en effet, celle-ci ne pourra plus être lancée sur les téléphones utilisant une version trop ancienne du système d’exploitation mobile. En l’occurrence, tout ce qui précède Android 4.1 sera abandonné.

Cette politique figure dans les pages d’assistance de la messagerie instantanée. Ce n’est pas tout à fait une surprise : périodiquement, WhatsApp fait le point sur le « SAV » qu’il accepte de fournir aux smartphones fonctionnant sous Android ou iOS (dans le cas de l’iPhone). Et de temps en temps, WhatsApp annonce qu’il ne prend plus en charge les branches les plus âgées de ces OS.

WhatsApp prend en charge les versions d’Android ayant moins de dix ans. Au-delà, l’application mobile ne fait pas de support. // Source : Canva

On se souvient qu’à la toute fin de l’année 2019, WhatsApp avait annoncé l’arrêt du support des smartphones utilisant une version antérieure à Android 4.0.3 (son surnom est Ice Cream Sandwich). Deux ans plus tard, il faut au minimum se servir d’Android 4.1 (Jelly Bean). Dans le cas de l’iPhone, c’est iOS 12 qu’il faut avoir. iOS 10 et 11 ont été écartés en octobre 2022.

« Pour rester dans la course aux dernières avancées technologiques, nous cessons régulièrement de prendre en charge les anciens systèmes d’exploitation pour consacrer nos ressources à la prise en charge des systèmes les plus récents », écrit WhatsApp sur sa page d’aide. Selon Frandroid, c’est à partir de 2023 que l’emploi d’Android 4.1 sera exigé.

WhatsApp écarte les versions d’Android ayant plus de 10 ans

De fait, l’immense majorité des individus utilise déjà Android 4.1 (ou supérieur). Il faut en effet avoir conscience que la sortie de Jelly Bean a eu lieu en juillet 2012. Depuis, Google a sorti dix autres grandes versions : 4.4 (KitKat), 5 (Lollipop), 6 (Marshmallow), 7 (Nougat), 8 (Oreo), 9 (Pie), 10, 11, 12 et 13. À cela s’ajoutent plusieurs versions intermédiaires.

D’après des statistiques datées de février 2021, donc déjà anciennes, la part de marché d’Android avant Jelly Bean a presque disparu : elle était estimée à 0,2 % à l’époque. Cela représente vraisemblablement des dizaines ou même des centaines de milliers d’appareils dans le monde. Mais c’est une part qui va continuer à s’étioler au fur et à mesure du renouvellement des smartphones.