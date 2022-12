[Deal du jour] La souris sans fil M705 Marathon de Logitech est en ce moment en promotion sur Amazon, à moins de 20 €. Elle possède une excellente autonomie et convient pour tous les usages.

C’est quoi, la promotion sur cette souris Logitech ?

La souris sans fil M705 Marathon de Logitech est trouvable sur divers sites marchands autour de 35 €. Elle est actuellement en promotion sur Amazon au prix de 19,99 €.

C’est quoi, cette souris M705 Marathon ?

Logitech ne révolutionne pas le monde des souris avec la M705 et propose un accessoire classique, parfaitement adapté pour de la bureautique. Pensée pour être pratique, elle s’adresse aux utilisateurs qui souhaitent posséder une souris ergonomique et efficace dans le cas d’une utilisation quotidienne. Sa forme ronde s’adapte au creux de la paume et la prise en main est immédiatement naturelle. Ses 11 cm de longueur ne conviendront malheureusement pas aux plus grandes mains, surtout dans le cas d’une longue utilisation. Elle n’est malheureusement pas prévue pour être ambidextre, même si une utilisation (peu confortable) de la main gauche est possible.

La Logitech M705 Marathon possède plusieurs boutons paramétrables, dont deux situés sous le pouce. Vous pourrez facilement créer des raccourcis, passez au plein écran ou ouvrir des fenêtres et des applications avec un clic sur le bouton de votre choix. La molette de défilement peut adopter un mode Lisse en un clic et devenir libre. Elle peut ainsi faire défiler une page sans interruption. Elle peut également se déplacer horizontalement au sein d’une page.

La M705 est entièrement paramétrable // Source : Logitech

La souris M705 Marathon de Logitech à moins de 20 €, est-ce une bonne affaire ?

Moins de 20 € pour une très bonne souris, c’est bien sûr une excellente affaire. La M705 glisse agréablement. Son poids de 135 g la rend facile à manipuler et vous l’oublierez rapidement une fois en main. Pour les joueuses et les joueurs, Logitech propose de nombreuses souris pour le gaming vers lesquelles vous tourner. La 705 Marathon n’est pas conçue pour le gaming et montrera vite ses faiblesses. Mais sa précision fait qu’elle peut s’adapter à de courtes sessions de jeux vidéo, peu demandeurs en technique et skills.

Elle comprend un mode veille automatique et un bouton marche/arrêt. Ainsi, Logitech promet une grande autonomie qui peut aller jusqu’à trois ans de charge avec deux piles AA. Sachez enfin qu’elle est compatible avec macOS et Windows.

Pour utiliser avec votre souris

👉 Notre guide des meilleurs ordinateurs portables de 2022

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.