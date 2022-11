Cette année, le Black Friday semble être placé sous le signe du ménage tant les constructeurs d’aspirateurs en tous genres rivalisent d’offres alléchantes. C’est le cas de Tineco qui propose une belle remise sur l’un de ses fleurons, le Floor One S5.

Faire le ménage, c’est important. Outre le fait que cela permet d’éviter la prolifération des germes et autres microbes, rien ne remplace la sensation de plénitude qui se dégage d’un logement fraîchement nettoyé. Mais le ménage, c’est aussi une corvée pénible, qui gâche bien souvent un samedi (ou pire un dimanche) après-midi de repos bien mérité.

Heureusement, la technologie ménagère a très largement évolué ces dernières années, et il existe désormais de nombreux appareils capables d’alléger cette tâche pour le moins ingrate. Parmi ces innovations, on trouve le très pratique combo aspirateur/serpillère, capable d’aspirer la saleté et nettoyer les sols en une seule passe. C’est la proposition du Tineco Floor One S5 qui profite du Black Friday pour faire dégringoler son prix à 399 euros.

Le Floor One S5 // Source : Tineco

Pourquoi choisir un aspirateur lavant ?

Si vous avez déjà un aspirateur de bonne facture et une bonne vieille serpillère, vous vous demandez sans doute l’intérêt de ce type de produit. Selon nous, il y a trois arguments majeurs :

La qualité du nettoyage : dans des pièces comme la cuisine ou la salle de bain, il n’est pas rare de trouver des saletés très variées qui peuvent poser problème à un aspirateur traditionnel. Ce dernier serait dans l’incapacité d’accomplir sa tâche dès qu’un liquide est impliqué. Un aspirateur lavant permet de remédier à ce problème pour laisser derrière lui des surfaces impeccables ;

: dans des pièces comme la cuisine ou la salle de bain, il n’est pas rare de trouver des saletés très variées qui peuvent poser problème à un aspirateur traditionnel. Ce dernier serait dans l’incapacité d’accomplir sa tâche dès qu’un liquide est impliqué. Un aspirateur lavant permet de remédier à ce problème pour laisser derrière lui des surfaces impeccables ; Le gain de place : cela peut paraître anodin, mais combiner aspirateur et serpillère en un seul et même appareil permet de gagner de la place. Un aspirateur lavant ne prend pas beaucoup plus de place qu’un aspirateur traditionnel et vous permet de vous débarrasser de votre seau, de votre balai et de vos vieilles serpillères ;

: cela peut paraître anodin, mais combiner aspirateur et serpillère en un seul et même appareil permet de gagner de la place. Un aspirateur lavant ne prend pas beaucoup plus de place qu’un aspirateur traditionnel et vous permet de vous débarrasser de votre seau, de votre balai et de vos vieilles serpillères ; Le gain de temps : c’est sans doute là le point le plus intéressant que l’on peut soulever pour justifier l’achat d’un aspirateur lavant. Avec un aspirateur et une serpillère classique, vous devez effectuer un premier passage pour aspirer les sols, puis un second pour les laver. Là, vous réalisez ces deux actions en une seule et même fois.

Quels sont les avantages du Tineco Floor One S5 ?

Avec son Floor One S5, Tineco livre un aspirateur laveur qui se démarque par des fonctionnalités de pointe et sa capacité à nettoyer votre intérieur dans ses moindres recoins. Pour arriver à ce résultat, le constructeur a misé sur une technologie maison : iLoop.

Derrière ce nom se cache une batterie de capteurs capables de détecter le type de sols ou le niveau de saleté rencontré par le Floor One S5 pour adapter puissance d’aspiration, vitesse des brosse ou débit d’eau. Ce dispositif comprend aussi un affichage intelligent qui indique l’état du nettoyage via un anneau LED, l’autonomie ou encore diverses alertes.

L’autre atout du Tineco Floor One S5 réside dans sa brosse à rouleau. Elle est le fruit d’une intense réflexion de la part du constructeur, qui propose ici un produit capable de nettoyer au mieux les moindres recoins de votre habitation. Son design lui permet ainsi de coller au plus près des murs et plinthes pour enlever un maximum de saletés. Mieux, son système lui permet de sécher immédiatement l’eau utilisée pour nettoyer les sols, afin d’éviter les traces et les temps de séchages intempestifs.

Le Floor One S5 // Source : Tineco

Tourné vers la simplicité d’utilisation, cet aspirateur lavant bénéficie d’une très grande facilité d’entretien. Son bac à eau, sale ou pure, est très simple à enlever et remplir. Quant au nettoyage de la brosse, il est assuré par la base de l’appareil lorsqu’on le met en charge. Plus besoin, donc, de mettre les mains dans la saleté une fois le ménage terminé.

Découvrez le Tineco Floor One S5 à 399 euros pour le Black Friday

En ce moment, et jusqu’au 28 novembre prochain, Tineco vous propose de découvrir son Floor One S5 à prix réduit sur sa boutique Amazon. Habituellement proposé à 519 euros, il bénéficie actuellement d’une réduction de 23 %. Vous ne devrez donc débourser que 399 euros pour l’acquérir. Et faciliter définitivement le ménage de votre logement au quotidien.