[Deal du Jour] Le Nothing Phone (1) possède un dos transparent et des LED qui clignotent. Pensé pour apporter un peu d’originalité au marché des smartphones, il s’avère être un appareil classique, mais au très bon rapport qualité-prix.

C’est quoi, la promo sur ce smartphone ?

Vendu 459 € à sa sortie, le Nothing Phone (1) est trouvable au prix de 392 € sur AliExpress, dans le cadre du Single Day. Il suffit de rentrer le code promo SDXFR10 dans le panier et la remise est immédiate. La livraison est gratuite et le produit est expédié de France via Colissimo.

C’est quoi, ce smartphone aux lumières qui clignotent ?

De face, le Nothing Phone (1) ressemble à un smartphone classique. Mais une fois retourné, son dos transparent avec les LED apparentes a de quoi surprendre. Quand bien même ce ne soit pas une innovation majeure dans le monde des smartphones, la proposition a le mérite d’être originale. Le Nothing Phone (1) laisse apercevoir quelques composants, mais surtout différentes LED qui s’allument en fonction de l’utilisation. L’ergonomie est agréable une fois le smartphone en main et les finitions sont excellentes pour cette gamme de prix.

Le système « Glyph » (les LED au dos de l’appareil) ne sert malheureusement pas à grand-chose et n’est finalement qu’un gadget décoratif. Glyph peut indiquer le niveau de recharge de la batterie, accompagner par une chorégraphie de LED une sonnerie ou une notification, ou encore clignoter pour indiquer le passage en mode silencieux. L’aspect limité des LED renvoie Glyph au rang des fonctions amusantes et jolies, mais pas indispensables.

La dalle du Phone(1) est vraiment transparente. // Source : Numerama

Est-ce que le Nothing Phone (1) est une bonne affaire à ce prix ?

Malgré tout, le Nothing Phone (1) est un très bon smartphone pour son prix, et donc une excellente affaire avec cette réduction. La puce Snapdragon 778G+ accompagne le smartphone. C’est un processeur milieu de gamme, mais qui a le mérite d’être compatible 5G et d’apporter une bonne autonomie. Le Phone (1) possède un écran OLED de 6,55 pouces doté d’une bonne luminosité et agréable à utiliser.

Le Nothing OS est correct, mais souffre de la comparaison avec ses concurrents. Certains bugs d’affichage, des problèmes avec la rotation de l’écran ou une application qui reste bloquée dans un coin de l’écran sont fréquents. La fluidité du smartphone n’est pas non plus exemplaire, malgré la promesse d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour une utilisation normale cependant, ces bugs, bien qu’ennuyeux, ne rendent pas l’utilisation du Phone (1) impossible.

Enfin, niveau photo, le Nothing Phone (1) s’en sort très bien. Deux capteurs sont présents au dos de l’appareil : un Sony de 50 Mpix et un Samsung ultra grand angle de 50 Mpix. Tandis que le capteur principal s’en sort plutôt bien, le module ultra grand-angle pèche un peu sur la netteté. Mais au vu de la gamme de prix dans laquelle s’inscrit le smartphone, la qualité est globalement au rendez-vous.

