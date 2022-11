[Deal du Jour] Les Echo Buds 2 sont disponibles depuis le début d’année en France. La deuxième génération d’écouteurs d’Amazon propose une réduction de bruit active étonnamment bonne et une intégration poussée d’Alexa. Abordables dès leur sortie, les Echo Buds 2 le sont encore plus grâce à cette promotion.

C’est quoi, la promotion sur ces écouteurs d’Amazon ?

Les écouteurs Echo Buds 2e génération d’Amazon sont vendus 119 € à leur sortie. On les trouve régulièrement en promotion à 79 €, ils sont aujourd’hui proposés à 59,99 €, leur prix le plus bas.

C’est quoi, ces écouteurs true wireless d’Amazon ?

Les Echo Buds 2 sont la réponse d’Amazon aux AirPods d’Apple. Quitte à les comparer, autant le faire tout de suite sur la réduction du bruit, une des fonctions principales mises en avant par les deux marques. La réduction active des Echo Buds 2 se situe dans la moyenne, sans être au niveau des références du genre. Là où les AirPods Pro 2 proposent ce qui se fait de mieux en matière de réduction de bruit, grâce notamment à la performante puce H2, les écouteurs d’Amazon laissent encore passer un léger souffle d’atténuation. Sur les sons graves très prononcés et sur quelques médiums, la réduction du bruit s’avère presque inefficace. Les bruits de travaux ou le son du train passeront souvent au travers. Heureusement, le son ambiant d’un open space ou de la rue sera bien atténué et l’expérience d’écoute est tout de même agréable. Notez que le mode transparence est lui réellement efficace.

Côté son, ils délivrent une bonne performance pour leur gamme de prix. Les Echo Buds 2 offrent des basses généreuses et des timbres de voix clairs. Médiums et aigus se corrigeront facilement grâce à l’égaliseur, afin d’ajouter un peu de rondeur à l’ensemble. Globalement, ce n’est encore une fois pas les meilleurs sur le marché, mais pour le prix, la proposition sonore faite par Amazon est plus que correcte.

Les Amazon Echo buds dans leur boîtier // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que ces écouteurs sans fil d’Amazon sont une bonne affaire ?

À moins de 60 €, c’est une très bonne affaire. Les Echo Buds brillent surtout dans leurs nombreuses fonctionnalités. Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, est au centre de l’utilisation des écouteurs. Vous pourrez gérer vos écouteurs ainsi que tout votre écosystème connecté, au son de votre voix. Vous pourrez allumer et éteindre vos appareils connectés, lancer une musique sur Deezer ou Spotify, ou bien demander la météo. Les Echo Buds sont un véritable portail vers les fonctionnalités offertes par Alexa. Rassurez-vous, l’assistant vocal d’Amazon est heureusement désactivable et son utilisation n’est pas indispensable pour profiter des écouteurs.

Côté autonomie, la promesse est de cinq petites heures avec la réduction de bruit active et moins de sept heures sans. L’autonomie double avec le boîtier de recharge. Sachez qu’une charge rapide de 15 minutes vous offre tout de même deux heures d’écoute. Enfin, les Echo Buds 2 sont certifiés IPX4 et résistent à la transpiration et à la pluie.

Pour aller plus loin avec les écouteurs

👉 Retrouvez notre test des Echo Buds 2

👉 Consultez notre sélection des meilleurs écouteurs sans fils de 2022

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.