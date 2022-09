Depuis son démarrage commercial, Starlink a assemblé plus d’un million d’appareils permettant de se connecter à Internet par satellite.

C’est un seuil symbolique que vient de revendiquer Elon Musk, dimanche 25 septembre. L’entrepreneur américain a écrit sur Twitter que le nombre de kits de connexion pour accéder à Starlink a franchi la barre du million. Ce sont ces appareils qui sont ensuite livrés aux clients finaux, pour qu’ils puissent se connecter à Internet, y compris dans des endroits reculés.

Les appareils mentionnés par Elon Musk regroupent pour chaque kit une parabole, un routeur Wi-Fi, un bloc d’alimentation, un trépied de montage et des câbles. Dans la mesure où l’on parle d’une connexion satellitaire, l’antenne doit de préférence être installée à l’extérieur pour avoir une ligne de vue directe avec les satellites de groupe.

Les éléments qui composent un kit Starlink. // Source : Duncan Rawlinson

Des capacités de plus en plus sollicitées

Ce million d’appareils fabriqués ne signifie pas qu’il y a eu un million d’appareils distribués et, in fine, d’un million de clients. Au début du mois de juin de cette année, une publication partagée par Elon Musk indiquait que Starlink avait près de 500 000 clients dans 32 pays. Nombre qui n’a vraisemblablement pas doublé en l’espace d’à peine trois mois.

L’une des enjeux pour Starlink aujourd’hui est de parvenir à maintenir un haut degré de qualité de service. Or, à mesure que de nouveaux clients arrivent, les capacités des satellites sont de plus en plus sollicitées. Et cela se répercute sur le débit moyen de chaque client, observait PC Mag le 15 juillet. En septembre, Ookla, qui est spécialisé dans la mesure Internet, a noté le même recul.

Pour conserver un niveau suffisant et pour étendre sa couverture dans le monde, Starlink doit continuellement envoyer de nouveaux satellites en orbite. Ce que sa société mère, SpaceX, assume : il y a encore eu un décollage le 25 septembre, avec 52 satellites à bord d’une fusée. Au total, on en dénombre plus de 3 000. La société a le feu vert pour déployer 12 000.

Pour aller plus loin SpaceX réduit fortement le prix de Starlink en France