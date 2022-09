Le décès de la reine Elizabeth II a évidemment été pris en compte sur les différentes versions de Wikipédia. L’évènement fait aussi naître un débat : quelle photo principale utiliser ?

C’est la démonstration que Wikipédia est un projet coopératif qui fonctionne par consensus. Depuis le décès d’Elizabeth II, les bénévoles de l’encyclopédie en ligne modifient toutes les pages adéquates pour refléter cet évènement et ses conséquences. Rien que sur Wikipédia en français, plus de 160 éditions ont été comptabilisées sur la page de la reine d’Angleterre.

Et les échanges ne portent pas que sur la tournure de phrases ou l’organisation des rubriques. Il y a des débats qui peuvent sembler plus surprenants pour qui n’est pas du milieu. Comme le choix de la photo d’illustration qui trônera tout en haut de la page de la reine d’Angleterre, maintenant qu’elle est décédée. C’est une réflexion naissante, mais bien réelle.

Quelle photo choisir pour illustrer la page Wikipédia d’Elizabeth II ?

Sur la page de discussion consacrée à l’article d’Elizabeth II, côté Wikipédia en anglais, on peut ainsi voir un passage intitulé « Photographie infobox pour après sa mort » où un bénévole demande à ses pairs s’il ne serait pas temps d’actualiser cette section, même s’il admet que c’est un peu tôt, compte tenu de la proximité de sa demande avec la mort d’Elizabeth II.

« Il y a un assez grand nombre de photos sur Commons […] provenant de différentes parties de sa vie. Je ne sais pas exactement laquelle représenterait le mieux la reine, mais je pense que cette page de discussion serait le meilleur endroit pour trouver des personnes qui auraient une idée de la photo qui conviendrait le mieux », écrit-il. Commons est la médiathèque rattachée à Wikipédia.

Résumer une vie longue de 96 ans et 70 ans de règne en une photo ? // Source : Capture d’écran

Onze photos candidates sont proposées, montrant la reine dans diverses situations : quand elle était jeune ou beaucoup plus âgée, lors de son couronnement ou dans une tenue vestimentaire beaucoup plus simple. Des portraits officiels côtoient des clichés pris sur le vif. Les photos sont en couleur ou en noir et blanc. Dans une photo, elle est représentée avec son époux le prince Philip.

Cette discussion a démarré le 8 septembre, un peu avant 16 heures. Il est à noter que les bénévoles ont débuté ce débat bien en amont de l’officialisation de la mort de la reine, qui a été annoncée à 19h30, comme on peut le voir avec ce message de la famille royale ou cette annonce de l’AFP. Cela n’est pas sans rappeler le travail des rédactions, qui préparent les nécrologies avant l’heure.

Si l’on se fie aux votes déjà exprimés, les préférences vont essentiellement aux photos C, D et F. Les deux premières sont des clichés officiels pris en 1959 et 1986, avec tout l’apparat royal. L’option F montre la reine en 2015 lors d’une cérémonie dédiée à un navire de guerre. C’est elle qui sert dans l’infobox de la page anglaise pour Elizabeth II, et cela, depuis le 15 juillet 2022.

Une discussion qui est apparue aussi sur Wikipédia en français

À l’heure où ces lignes sont écrites, aucun changement n’a été acté sur la photo à la suite de la disparition de la souveraine. Les choses n’ont pas non plus bougé du côté de la version française de Wikipédia. La photo montre la reine en 2015 au cours d’un évènement public. Mais il y a aussi une interrogation similaire qui est née dans la page de discussion.

L’internaute Ciaran.london a proposé par exemple d’utiliser plutôt le portrait officiel de la reine de 2011, où elle apparait en tenue royale. La proposition est accueillie avec circonspections. « On ne doit pas chercher à rendre le sujet majesteux mais le plus représentatif possible », rétorque AlanTheScientist, qui plaide pour le statu quo.

Il y a beaucoup de choix. // Source : Source : images libres de droits de la Reine

Cobber17, lui, met le doigt sur le souci : peut-on trouver une photo qui résume la vie d’une personne ayant atteint les 96 ans et dont le règne s’est étalé sur sept décennies ? Faut-il prendre une photo des dernières d’années, pour avoir un visage « familier », y compris pour les jeunes, plutôt qu’un cliché historique, avec une personne dont les traits sont forcément très différents ?

Une piste pour trancher pourrait être de regarder ce qui a été fait pour d’autres têtes couronnées. En la matière, la tendance semble à utiliser des portraits officiels quand il s’agit d’une personne décédée. C’est le cas de George VI, le père de la reine, de la reine mère Elizabeth Bowes-Lyon, de Philip Mountbatten, l’époux d’Elizabeth II, et de leurs ancêtres.

Peut-être tout ceci est-il trop précoce, après tout : le décès a eu lieu le 8 septembre et les opérations autour des funérailles vont encore durer une dizaine de jours. Il y aura bien le temps de trancher, y compris sur les autres articles, notamment ceux qui sont dédiés spécifiquement à la mort d’Elizabeth II. Là encore, les choses sont mouvantes, avec des photos d’illustration parfois renouvelées.