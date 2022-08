Alors qu’ils viennent d’être officialisés par Samsung, les smartphones pliants Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont désormais disponibles en précommande chez SFR. L’opérateur les propose à des prix intéressants si vous souscrivez à l’un de ses forfaits avec 24 mois d’engagement par la même occasion.

Présentés le 10 août dernier à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung, les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont les nouveaux smartphones pliables du constructeur sud-coréen. Comme d’habitude, ces terminaux Android offrent un joli concentré de technologies et d’avantages pour une utilisation quotidienne, mais leurs prix sont élevés si vous décidez d’investir sans tarder : les tarifs du Galaxy Z Fold4 débutent à 1799 euros et ceux du Galaxy Z Flip4 à 1109 euros.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 avec son stylet (vendu séparément), à gauche, et le Galaxy Z Flip 4 à droite.

La solution pour payer moins cher ? Vous tourner vers l’offre de précommande de SFR. L’opérateur de téléphonie mobile propose, jusqu’au 25 août inclus, des tarifs bien plus raisonnables pour chacun des smartphones, en les combinant au forfait SFR 150 Go 5G.

Le smartphone de votre choix est financé tout au long d’une période de 24 mois d’engagement, ce qui permet de faire descendre le prix du Galaxy Z Fold4 à 899 euros et celui du du Galaxy Z Flip4 à 249 euros.

Et ce n’est pas tout, puisque SFR combine cette offre à un bonus de reprise de votre ancien appareil, qui monte jusqu’à 200 euros.

Comment bénéficier du bonus de reprise des nouveaux Galaxy Fold 4 et Flip 4 ?

Jusqu’au 25 août, SFR et Samsung affichent une offre de précommande pour l’achat de l’un des deux nouveaux smartphones Samsung. Si vous décidez d’acquérir le Galaxy Z Flip4 en faisant reprendre votre ancien smartphone par Samsung, vous bénéficiez d’un bonus de reprise de 150 euros. Avec l’achat du Galaxy Z Fold4, le bonus de reprise passe à 200 euros.

Par exemple, si vous possédez un Samsung Galaxy S20, vous avez la possibilité de le faire reprendre au prix de 216 euros par Samsung. À ce prix s’ajoute alors le bonus de reprise.

Il est de 150 euros sur le Galaxy Z Flip4, faisant ainsi passer son prix à 743 euros ;

il est de 200 euros pour le Galaxy Z Fold4, faisant ainsi passer son prix à 1383 euros.

Samsung Galaxy Z Flip4, le retour du best-seller

Le Galaxy Z Flip3 est le smartphone pliant le plus vendu par Samsung. À ce titre, il n’est pas surprenant que le Galaxy Z Flip4 marche dans les traces de son aîné, en proposant une recette similaire. On trouve notamment l’écran interne Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces, complété par un écran externe Super AMOLED de 1,9 pouce.

Le Samsung Galaxy Z Flip4. // Source : Samsung

Un petit smartphone pliant qui a tout d’un grand

Lorsqu’il est refermé façon poudrier, le Samsung Galaxy Z Flip4 sait se faire discret, et tient dans n’importe quelle poche. En plus, il est très léger puisqu’il ne pèse que 187 grammes. Grâce à son écran de 1,9 pouce en mode Always-on, vous n’avez pas besoin de l’ouvrir pour avoir accès à toutes vos notifications.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 entièrement déplié // Source : Samsung

Lorsque vous le dépliez, vous profitez d’une vaste surface d’affichage en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. À vous les vidéos, les réseaux sociaux, les jeux et bien plus encore, le tout avec un maximum de confort !

Un concentré de performances au creux de la main

Le Galaxy Z Flip4 est équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la référence du moment sur les smartphones Android. Il est associé à 8 Go de mémoire vive et à un support de stockage qui peut monter jusqu’à 512 Go. De quoi vous offrir tout l’espace et la puissance nécessaires pour profiter de vos applications préférées.

Des haut-parleurs AKG sont au rendez-vous pour vous permettre de bénéficier d’un son de qualité dans toutes les occasions, y compris au bord de l’eau, puisque l’appareil résiste à l’immersion selon l’indice IPX8.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 plié dans une main. // Source : Samsung

Vous aimez prendre des photos ? Avec ce smartphone 5G, vous devriez pouvoir vous faire plaisir. Il est équipé de capteurs de 12 + 12 mégapixels. Pour les selfies, un capteur de 10 mégapixels est présent. Vous pouvez réaliser vos clichés même quand le Galaxy Z Flip4 est replié : une méthode astucieuse pour ne jamais manquer l’occasion de saisir l’instant !

Samsung Galaxy Z Fold4, le retour d’une icône pliable

Si le Galaxy Z Fold3 affirmait la maîtrise de Samsung dans le domaine du smartphone pliable, le Galaxy Z Fold4 l’améliore par petites touches. Lorsqu’il est plié, ce smartphone donne accès à un écran de 6,2 pouces, mais c’est lorsqu’il se déplie pour révéler son écran de 7,6 pouces que le Galaxy Z Fold4 révèle tout son potentiel.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 // Source : Samsung

Une immersion sans égale

Doté de deux écrans Dynamic AMOLED 2x ayant un taux de rafraîchissement adaptatif capable de monter jusqu’à 120 Hz, Le Samsung Galaxy Z Fold4 est conçu pour s’adapter à toutes les exigences. Que vous aimiez lire, regarder des vidéos, jouer, surfer sur Internet ou encore prendre des notes, c’est un smartphone qui ne vous laisse jamais tomber. Il est même compatible avec le stylet Galaxy S Pen.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 et son stylet (vendu séparément)

Samsung a repris tout ce qui a fait le succès du Galaxy Z Fold3, et continue d’affiner sa technique. On retrouve ainsi la technologie Ultra Thin Glass qui renforce la robustesse de l’écran pliable interne. Côté écran externe, la fonction Always-on Display vous permet d’afficher toutes les notifications essentielles sur chacun des écrans, pour que rien ne vous échappe.

Le processeur le plus puissant du moment sur un smartphone Android

Brillant pour ce qui est de ses écrans, le Galaxy Z Fold4 ne manque pas non plus d’arguments côté performances. Et pour cause : il embarque le processeur Snapdragon 8+ Gen 1. Associé à 12 Go de RAM et à jusqu’à 1 To d’espace de stockage, il vous garantit une expérience de haut niveau, même avec les applications les plus exigeantes. Une batterie de 4400 mAh est aussi au rendez-vous pour profiter d’une autonomie élevée.

Source : Samsung

Enfin, Samsung n’oublie pas les photographes, puisqu’il a équipé son nouveau smartphone pliable haut de gamme de capteurs de 50 + 12 + 10 mégapixels. Pour les selfies, deux capteurs sont présents : un de 4 mégapixels en interne, et un de 10 mégapixels en externe. Ce smartphone 5G a vraiment tout pour plaire, y compris une étanchéité IPX8. La Rolls des smartphones pliables.

Que propose le forfait SFR 150 Go 5G de SFR ?

Pour accompagner le Samsung Galaxy Z Fold4 et le Samsung Galaxy Z Flip4, SFR a choisi de les associer à son forfait 150 Go 5G. Comme son nom l’indique, il comprend une enveloppe de 150 Go à utiliser tous les mois en France métropolitaine, via le réseau 5G de l’opérateur. Ce forfait coûte 30 euros par mois durant la première année de souscription, puis 45 euros l’année suivante, avec un engagement de 24 mois.

En plus des 150 Go mensuels destinés à la France, le forfait comprend également 100 Go supplémentaires destinés à être utilisés depuis l’Europe et les DOM. Les appels, les SMS et les MMS sont illimités depuis la France vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. Il est par ailleurs possible de profiter des appels, des SMS et MMS en illimité depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

À ce forfait s’ajoute le Samsung Galaxy Z Fold4 ou le Samsung Galaxy Z Flip4, qui bénéficient tous les deux d’un tarif avantageux. Dans les deux cas, le smartphone est rattaché à 24 mensualités de 8 euros, à régler pendant toute la durée de l’engagement au forfait de SFR.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.