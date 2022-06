C’est terminé pour Hangouts. Dans quelques mois, le service sera arrêté pour de bon. Les internautes restants seront basculés sur Google Chat.

C’est décidé : Google mettra un terme à Hangouts en 2022. L’entreprise américaine a décidé de clore pour de bon l’histoire de ce service de messagerie instantanée, en basculant tout le monde sur Google Chat dans les mois à venir. Les intentions de la firme de Mountain View ont été précisées dans un billet de blog officiel, partagé le 27 juin 2022.

Lancé en 2013, Google Hangouts devait à l’origine remplacer plusieurs plateformes de discussion et de visiophonie (dont Google Talk et Hangouts de Google+) avec une seule et même application. Mais à partir du tournant 2016-2017, la stratégie de la société américaine a changé, avec le retrait de certaines fonctionnalités (comme le direct et la gestion des SMS).

Google ne dirait pas que c’est un échec, mais Hangouts n’a pas marché. // Source : Google

Google prévoit depuis longtemps de fermer Hangouts

En parallèle, Google a commencé à développer d’autres projets, dont Google Chat et Google Meet (qui est aussi en train de connaître des bouleversements notables à l’occasion d’une réorganisation avec Google Duo). Des projets qui allaient marcher inévitablement sur les plates-bandes de Google Hangouts. Puis 2019 est arrivée et avec elle le souhait de Google de se passer à terme de Hangouts.

Hangouts aurait dû passer l’arme à gauche il y a déjà quelques années, mais le géant du web a temporisé à la demande des internautes. La fermeture a été repoussée à mi-2020, puis 2021 et enfin 2022 — certes, l’entreprise américaine a accentué pendant cette période sa promotion de Chat, qui succède à Hangouts, mais sans le débrancher totalement.

L’arrêt de Hangouts est annoncé en quatre phases :

Depuis le 27 juin, les personnes utilisant Hangouts sur leur mobile voient sur l’écran un message leur demandant de passer à Chat dans Gmail ou sur l’app dédiée de Chat. Même chose pour l’extension Chrome de Hangouts, avec un appel à passer à Chat version Web ou sur l’appli web de Chat.

En juillet, les personnes qui utilisent Hangouts dans Gmail sur le web seront mises à niveau vers Chat dans Gmail.

En octobre, les internautes verront une notification dans Hangouts pour le web au moins un mois avant que le service ne commence à rediriger vers son équivalent Google Chat.

En novembre, Hangouts fermera alors définitivement.

Google déclare s’être organisé pour que les discussions figurant dans Hangouts basculent de façon automatique sur Chat, afin que tout le monde puisse retrouver son historique et que la transition soit aussi indolore que possible. Mais la société invite également à récupérer une copie de ses messages avant novembre 2022 — une assistance est disponible.

Il n’est pas inhabituel de voir une entreprise décider, ponctuellement, de fermer un service qui ne marche pas. Les cas de figure sont très courants dans la tech. Avec Google toutefois, ce phénomène a pris des proportions quelque peu absurdes, au point que des sites ont été ouverts pour montrer à quel point la société enterre des applis, services et produits à la pelle.