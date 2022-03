Dinosaures vs. poulpes : lesquels sont nés en premier sur Terre ?

La lignée qui comporte les poulpes est apparue plus tôt que ce qu’indiquaient les estimations basées sur les fossiles déjà connus.

Les dinosaures sont-ils apparus sur Terre avant les poulpes ? Cette question, que vous vous êtes posée toute votre vie à n’en point douter, dispose depuis peu d’un nouvel élément de réponse. La clé est à trouver dans la datation des fossiles.

Une toute nouvelle étude, publiée dans Nature le 8 mars 2022, met en avant la découverte d’un fossile dont tous les éléments semblent indiquer qu’il s’agit du plus lointain ancêtre connu du poulpe. Il s’agit d’un « vampyropode », vieux de 328 millions d’années.

Syllipsimopodi bideni, premier ancêtre des octopodes, a plus de 300 millions d’années. Réponds à ça, le dino ! // Source : Christopher Whalen

Cette espèce a été nommée Syllipsimopodi bideni, en l’honneur du président américain Joe Biden. Ce n’est pas un sarcasme pour moquer l’âge avancé du chef d’État, mais bien un hommage aux yeux des chercheurs : ils ont fait leur découverte au moment de son inauguration, où Joe Biden avait affirmé « son sentiment général que les politiciens devraient écouter les scientifiques ».

Au commencement des poulpes, les vampyropodes

Les tout premiers dinosaures sont apparus, d’après les traces fossiles, il y a un peu plus de 250 millions d’années. Le plus ancien spécimen connu est le Herrerasaurus. C’étaient alors quelques espèces primitives de dinosaures. C’est peu à peu que le superordre s’est diversifié en de plus nombreuses espèces. Mais il existait évidemment d’autres animaux avant les dinosaures — des stégocéphales, des reptiles… et, dans les océans, probablement les premiers ancêtres directs des poulpes.

Le fossile récemment analysé dans Nature fait remonter la lignée des vampyropodes il y a plus de 300 millions d’années. Il comporte la plupart des caractéristiques proches de celles d’un poulpe, disposant par exemple de deux rangées de ventouses sur chaque tentacule. Or, les vampyropodes correspondent, dans l’évolution, au commencement des octopodes, le groupe d’animaux marins où l’on trouve les poulpes/pieuvres ou encore le calmar vampire. La découverte de ce fossile permet donc de séparer les dinosaures et les octopodes de plus de 50 millions d’années dans l’histoire de l’évolution.

L’analyse de ce fossile révèle également une étonnante curiosité qui est importante dans l’histoire de ces animaux marins : c’est la seule espèce connue de vampyropode avec 10 tentacules. Les octopodes modernes ont, comme leur nom l’indique, huit bras fonctionnels (précisément, les poulpes ont huit tentacules, tandis que les calmars vampires ont huit tentacules et deux petits filaments). Les naturalistes présupposaient qu’à un moment de l’évolution, les octopodes avaient « perdu » deux bras, ce que cette découverte confirme.