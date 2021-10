« « Il n’y a absolument aucune pression sur les scientifiques pour accepter les commentaires »

Les documents fuités intègrent ainsi 32 000 commentaires, envoyés aux membres du GIEC, par des gouvernements, des entreprises et d’autres parties. En soi, ce processus est normal, car la réception de commentaires provenant de tous horizons fait partie de la conception du rapport du GIEC. Mais le résultat final relève d’une évaluation scientifique rigoureuse. Corinne le Quéré, qui a participé à la rédaction de plusieurs rapports du GIEC, a rappelé à la BBC que l’équipe de chercheurs et de chercheuses restait hermétique au lobbying : « Il n’y a absolument aucune pression sur les scientifiques pour accepter les commentaires. Si les commentaires relèvent du lobbying, s’ils ne sont pas justifiés par la science, ils ne seront pas intégrés dans les rapports du GIEC. »

D’ailleurs, en lisant le rapport final, on constatera aisément que les commentaires de freinage n’ont pas été intégrés — les auteurs et autrices du rapport évoquent toute une série de solutions fortes et insistent sur le besoin d’une action immédiate, rapide.

Mais une part de ces soumissions démontrent en revanche, par leur existence même, une volonté de lobbying de la part de certaines entités, étatiques notamment, et un lobbying visant concrètement à freiner les actions climatiques pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre.