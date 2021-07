Virgin Galactic a réussi un vol historique ce dimanche 11 juillet. Si vous l'avez manqué, il est possible de visionner en replay, le live assez spectaculaire que la société a consacré à cette mission.

Mission accomplie ce 11 juillet : le vol prévu par Virgin Galactic, avec à son bord le fondateur de la société Richard Branson, s’est parfaitement déroulé. Ce vol est une étape marquante dans le tourisme spatial. Si Richard Branson n’est pas du tout le premier milliardaire à voyager à la frontière dans l’espace, c’est le premier à le faire à bord d’un vaisseau qu’il a fait construire. Virgin Galactic prévoit d’ailleurs d’ouvrir très prochainement ses vols au grand public (enfin, aux clients capables de débourser plus de 200 000 dollars pour s’offrir le ticket).

Si vous avez manqué cette mission historique hier, il est possible de la revivre. La société Virgin Galactic a tourné un live complet du vol, avec une équipe de commentateurs qui expliquent ce qu’il se passe en direct et rappellent les grandes étapes de développement de ce projet.

L’émission dure 2h20 et donne à voir quelques images spectaculaires. Sur Twitter, la société de Richard Branson, a également publié plusieurs temps forts de la mission, notamment une séquence où l’équipage profite de quelques minutes d’apesanteur.

"To all you kids down there…" – @RichardBranson's message from zero gravity. #Unity22

Watch the livestream : https://t.co/5UalYT7Hjb pic.twitter.com/lYXHNsDQcU

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 11, 2021