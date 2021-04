Blue Origin, la société de Jeff Bezos spécialisée dans le tourisme spatial, entend faire une grande répétition avant son premier vol habité. Un test grandeur nature est prévu le 14 avril. Il pourra être suivi en direct.

Comme SpaceX, Boeing ou Virgin Galactic, l’entreprise Blue Origin se positionne sur le créneau des vols habités. Et si SpaceX fait pour l’instant la course en tête — l’entreprise a déjà acheminé des astronautes jusqu’à la Station spatiale internationale, avant de les rapatrier sur Terre –, les autres sociétés cravachent pour combler leur retard. C’est dans ce contexte que cette mission de Blue Origin se déroule.

Particularité de la mission, numérotée NS-15, pour signifier qu’il s’agit de la quinzième mission avec la fusée New Shepard (NS) : c’est une répétition générale, comme s’il s’agissait d’une vraie mission habitée. Des astronautes exécuteront toute la routine qui est attendue d’eux pour un tel vol, sauf qu’ils sortiront juste avant la mise à feu. Ensuite, il leur faudra reprendre place à bord de la capsule pour simuler une sortie.

« Les principales opérations consisteront à faire entrer le personnel de Blue Origin en tant qu’astronautes dans la capsule avant le lancement. Ces astronautes grimperont dans la tour de lancement, s’installeront dans leur siège, boucleront leur harnais et effectueront une vérification des communications depuis leur siège avec CapCom, le communicateur de la capsule », commente Blue Origin.

« L’équipe des opérations de la tour [qui maintient la fusée verticalement et sert de point d’accès à la capsule, située en hauteur, NDLR] préparera la cabine de la capsule pour le lancement, puis fermera brièvement l’écoutille de la capsule. Les astronautes sortiront ensuite de la capsule avant le lancement », est-il ajouté. Ensuite, le vol lui-même aura lieu, sans personne à bord.

« Après l’atterrissage, les astronautes entreront dans la capsule pour s’entraîner à ouvrir les écoutilles et à sortir de la capsule sur le site d’atterrissage », complète la société. Le but est ainsi de répéter en situation réelle tout ce qui précède une mission spatiale de ce type, ainsi que les gestes à accomplir une fois de retour sur Terre. Cela rappelle certains tests de SpaceX, qui se déroulaient aussi sans décollage.

Avec sa fusée New Shepard, Blue Origin nourrit des projets différents de SpaceX. En effet, ses plans se focalisent pour l’instant essentiellement sur du tourisme spatial, avec des vols ascensionnels jusqu’à 100 km d’altitude, et au-delà, afin de franchir la ligne de Kármán, qui est par convention la délimitation entre l’atmosphère et l’espace. C’est en 2015 que la New Shepard a franchi pour la première fois cette limite.

Il s’agit en somme d’un bref aller-retour dans l’espace, sans mise en orbite de la capsule — c’est de fait un vol suborbital. Il s’agit de faire profiter de quelques minutes de microgravité aux personnes se trouvant à bord, ainsi que d’une vue imprenable. La fusée utilisée est la quatrième évolution de la New Shepard. Celle-ci a été testée avec succès pour la première fois mi-janvier 2021.

Quant au vol habité dans la capsule, il ne bénéficie pas encore d’une date précise.

Dans son communiqué du 12 avril, Blue Origin fixe sa tentative au 14 avril. Il sera 8 heures du matin localement, au Texas. Compte tenu du décalage horaire, l’après-midi sera déjà bien avancé en France métropolitaine, car il sera alors 15 heures — un horaire tout à fait adéquat pour suivre l’évènement en direct. Attention : la diffusion en direct démarrera une heure avant, à 14 heures.

#NewShepard NS-15 is targeting liftoff Wed., April 14, from Launch Site One. Launch window opens at 8:00 AM CDT / 13:00 UTC. NS-15 is a verification step prior to flying astronauts. Webcast starts at T-60 mins on https://t.co/7Y4TherpLr. Learn more : https://t.co/9c3S3Gxwow pic.twitter.com/lMvf071mtw

— Blue Origin (@blueorigin) April 12, 2021