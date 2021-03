Le récent échec d'un test en décembre est en train de perturber fortement le calendrier de Virgin Galactic. Désormais, son premier vol opérationnel n'est pas attendu avant 2022.

Il faudra encore patienter une année avant de voir les premiers voyages touristiques dans l’espace organisés par Virgin Galactic. À l’occasion de la présentation de ses résultats pour le quatrième trimestre 2020, et du bilan de l’année passée, l’entreprise britannique a mis à jour son calendrier prévisionnel en vue de sa première mission commerciale. Le premier vol spatial commercial, attendu pour 2021, est déplacé à 2022.

La décision a été annoncée par Virgin Galactic à la fin du mois de février lors d’une réunion téléphonique, dont Parabolic Arc s’est fait l’écho. Elle tient compte de la récente déconvenue de la société lors d’un autre essai aux États-Unis, en décembre. À ce moment-là, la séquence d’allumage du moteur équipant le vaisseau spatial VSS Unity n’a pas pu être achevée, empêchant le test en haute altitude d’être mené à bien.

La défaillance, sans gravité pour l’équipage, a néanmoins eu un impact important sur les échéances à venir de Virgin Galactic. En effet, le prochain essai motorisé n’est pas attendu avant le mois de mai. Plusieurs autres tests, attendus initialement plus tôt dans l’année, sont également repoussés à l’été 2021, mais aussi à l’automne. En tout, trois vols tests habités sont attendus avant 2022.

Ensuite, il est encore prévu une longue phase de maintenance et d’optimisation pour le VSS Unity ainsi que pour l’avion chargé de le transporter en altitude, le WhiteKnightTwo VMS Eve. Compte tenu de ce calendrier contraint, de l’impact du coronavirus sur les activités et des éventuels incidents de parcours qui pourraient survenir lors de ces futurs essais, 2021 apparaît aujourd’hui intenable.

Sur une note plus positive, Virgin Galactic a prévu de présenter courant mars son prochain véhicule spatial, le SpaceShip 3. Un évènement est annoncé le 30 mars. Pour attiser la curiosité, l’entreprise a partagé une première photo sur Twitter dans laquelle on distingue très légèrement la silhouette de l’engin.

