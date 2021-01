Une équipe de scientifiques de l'université américaine Georgia Institute of Technology s'est penchée sur la question des crottes carrées des wombats, et le mystère est enfin levé.

Pourquoi les déjections des wombats sont-elles carrées ? Voilà la question qui a tenu les scientifiques en haleine pendant de nombreuses années. Car, non seulement les wombats sont très mignons et une espèce protégée, mais ils sont surtout la seule espèce au monde à produire des crottes de cette forme très particulière.

Le mystère était assez fascinant pour qu’une équipe de scientifiques de l’université américaine Georgia Institute of Technology décide de le prendre à bras le corps. Et les résultats, après des années de recherche, viennent enfin d’être publiés dans la revue Soft Matter. L’origine de la forme des excréments des wombats n’a maintenant plus de secret pour nous.

Pourquoi les wombats font-ils des crottes carrées ?

L’étude de la consistance et de la forme des selles des wombats apporte bien plus d’information sur le mode de vie de ces animaux que l’on ne pourrait penser. Grâce à une dissection d’un wombat que Patricia Yang et son équipe ont pu étudier, le groupe a pu découvrir de nouveaux détails sur les animaux.

Première découverte : ce n’est pas leur anus qui confère à leurs déjections leur forme si particulière. « Les wombats n’ont pas d’anus carrés », apprend-on ainsi sur le site Science Alert, « ils sont ronds, comme ceux des autres animaux ».

Deuxième découverte : leurs intestins sont très, très longs pour des animaux de cette taille. Cette longueur (plus d’une dizaine de mètres) fait que les wombats ont une digestion très lente : ils peuvent mettre près de deux semaines avant de complètement digérer un repas, estime l’étude. Ce qui fait qu’au bout de ces quinze jours, les crottes des wombats sont bien plus sèches et solides que les nôtres (le temps moyen de digestion des humains varie entre 24h et 48h).

Et c’est bien ce temps de digestion très long qui confère leur forme distinctive aux déjections des wombats, conclut l’étude. « La nourriture subit de plus de 100 000 contractions dans les intestins », écrivent les scientifiques dans leur étude. Un processus que n’est pas sans rappeler la cuisson d’un gâteau, estiment-ils. « Au début, quand la pâte à gâteau est versée dans le moule, elle n’a pas de forme. Mais au fur et à mesure de la cuisson, les bords vont se solidifier, et prendre la forme du moule », explique David Hu, qui a participé à l’étude. Le mystère est levé.

Une découverte qui permet de mieux les connaître

Plus qu’une anecdote drôle à lire et à raconter à vos amis, l’histoire des cacas carrés des wombats a surtout permis aux scientifiques de mieux comprendre le mode de vie de ces animaux, encore très peu étudiés. Les wombats sont une espèce protégée, dont la préservation est très importante, et savoir pourquoi leurs crottes sont carrées permet de mieux les comprendre.

En effet, « les wombats n’ont pas une très bonne vision, et ils communiquent les uns avec les autres en partie grâce à leurs déjections », écrit Science Alert. « À cause de ça, ils aiment bien déféquer dans des endroits élevés, comme des rochers ou des troncs d’arbres, afin que leur message soit plus visible ». Une mission qui peut souvent être acrobatique, en fonction de la position et de l’emplacement des ces rochers. Et, dans ces cas-là, avoir des crottes carrées, qui s’empilent mieux et qui s’éparpillent moins dans la nature, est un véritable avantage.

