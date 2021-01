L'Agence spatiale européenne propose une application mobile pour les plus jeunes qui se passionnent pour l'espace.

L’espace est difficile, a-t-on coutume de dire. C’est vrai pour les astronautes et tous celles et ceux tournés vers la conquête spatiale. C’est vrai aussi pour les astronomes qui manient des concepts particulièrement complexes ou avant-gardistes, qui mêlent théories de pointe et recherches fondamentales. Mais cela n’interdit absolument pas la vulgarisation, en particulier pour les plus jeunes.

ESA Kids, une appli pour les kids

Pour ce public, justement, l’Agence spatiale européenne a pensé à tout, et surtout au fait que les nouvelles générations sont quasiment nées avec un smartphone entre les mains. Aussi a-t-elle décidé de proposer une application mobile, judicieusement appelée ESA Kids, qui est disponible sur Android et iOS. Elle est distribuée dans 14 langues, dont le français.

Si tout le monde peut évidemment s’emparer de l’application, il faut noter qu’elle s’adresse surtout aux plus jeunes — huit ans et moins, selon le descriptif de l’ESA. Elle comporte des jeux et des quiz, avec le souhait d’enseigner quelques savoirs sur l’espace de manière ludique — un peu comme les jeux sérieux, qui profitent du jeu vidéo comme d’un véhicule pour diffuser des connaissances.

Si votre bambin n’a pas de smartphone, ou que vous ne voulez pas lui passer le vôtre, sachez que l’ESA Kids est aussi un site web qui reprend les mêmes contenus. Attention : tous les contenus ne sont pas forcément en français. Notez aussi que le Centre national d’études spatiales (CNES) fournit dans ses pages web une rubrique pour les jeunes, ados ou non.

