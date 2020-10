Un jour sur Vénus dure 243 jours terrestres. Une année sur Vénus dure 225 jours. Logiquement, un jour sur Vénus est donc plus long qu'une année. Mais est-ce tout à fait juste ?

Sur Vénus, un jour est plus long qu’une année : vous avez peut-être déjà entendu cette affirmation. Elle figure d’ailleurs dans la page consacrée à Vénus, sur le site de la Nasa consacré au système solaire : « Un jour sur Vénus dure 243 jours terrestres, parce que Vénus tourne à l’envers, son Soleil se levant à l’ouest et se couchant à l’ouest », peut-on y lire.

Mais est-ce vraiment tout à fait juste ? « Ce n’est pas vrai pour un jour solaire vénusien ! », a expliqué le planétologue James O’Donoghue sur Twitter le 13 octobre 2020. On parle de jour solaire pour désigner, comme il l’ajoute, « le temps qu’un corps met à tourner une fois par rapport au Soleil ». Dans le cas de la Terre, c’est 24 heures.

« Il y a 1,9 jour solaire dans une année vénusienne », complète le scientifique, qui travaille au sein de la Jaxa (l’agence spatiale japonaise). Ainsi, un jour solaire sur Vénus est bien moins long qu’une année sur Vénus. « Seul un jour sidéral sur Vénus, qui est le temps de rotation de la planète par rapport aux étoiles de fond, est plus long qu’une année sur Vénus », poursuit le planétologue — le temps sidéral signifie, au sens littéral, le temps des étoiles (et pas celui du Soleil).

En résumé, on peut dire :

Le sujet peut sembler dérisoire, mais comme le fait remarquer le scientifique, quand on pense au mot « jour », cela renvoie en général assez spontanément au jour solaire. « Dire qu’un jour sur Vénus est plus long qu’une année, ce qui n’est vrai que pour un jour sidéral sur Vénus, peut être trompeur », selon James O’Donoghue.

Que faudrait-il plutôt dire ? Le scientifique propose deux possibilités :

La différence entre le jour sidéral et le jour solaire sur Vénus est principalement liée à deux facteurs, complète James O’Donoghue : non seulement la planète a des « jours lents », mais en plus « elle tourne dans la direction opposée par rapport à la façon dont elle orbite autour du Soleil ».

This animation is about something else, but it may help to watch it if you're wondering why there's such a huge difference in sidereal versus solar days on Venus. It's mainly because Venus has slow days and it rotates opposite to the way it orbits the Sun https://t.co/eBjLOTye2v

