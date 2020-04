Alors qu'a lieu le cinquantième anniversaire de la mission Apollo 13, qui s'est soldée par un échec heureusement sans gravité pour l'équipage, un site propose de revivre tout le vol, minute par minute, grâce à des milliers d'heures de contenus audio.

C’était il y a cinquante ans, presque jour pour jour. Le 11 avril 1970, la mission Apollo 13 décollait du centre spatial Kennedy. Objectif de ce vol : alunir et permettre à une troisième équipe d’astronautes américains, composée de Jim Lovel, Jack Swigert et Fred Haise, de parcourir le satellite naturel de la Terre. En tout, l’expédition devait durer dix jours et se conclure par un amerrissage dans l’océan Pacifique.

Cette mission, vous le savez, ne s’est pas déroulée comme prévu. Le 14 avril 1970, Jack Swigert rompt le silence radio pour prévenir le centre de contrôle de mission, à Houston, qu’un incident sérieux s’est produit à bord, avec l’une des phrases les plus célèbres de la conquête spatiale : « Houston, we’ve had a problem » ( « Houston, on a eu un problème »). Fort heureusement, elle se conclura bien.

Si vous vous passionnez d’astronautique, peut-être connaissez-vous déjà sur le bout des doigts le déroulé précis de cette mission ainsi que les causes de l’accident et les effets qu’il a eus sur le reste du programme spatial américain. Après tout, Apollo 13 a alimenté assez de documentaires, d’ouvrages, d’enquêtes et de reportages sur le sujet. Et vous avez même un film d’excellente facture, réalisé par Ron Howard.

Des milliers d’heures de contenus audio en temps réel

Mais avec le site Apollo 13 in real time, vous allez pouvoir découvrir cette péripétie spatiale sous un jour nouveau : en effet, pour l’anniversaire des cinquante ans de la mission, il vous est proposé de revivre en temps réel le déroulé de la mission, comme si vous participiez aux échanges radio entre Houston et le module lunaire. Ce sera littéralement une aventure sur plusieurs jours.

Le site propose en effet 7 200 heures de contenus audio provenant d’Houston, 144 heures de contenus provenant du module lunaire jusqu’à la Terre, mais aussi tous les échanges qui ont eu lieu à bord entre les trois membres de l’équipage, toutes les conférences de presse, les enregistrements vidéo qui ont été réalisés par les astronautes, les vidéos du centre de contrôle de mission et plus de 600 photographies.

Et ce n’est pas tout : le site propose un outil de recherche pour retrouver un passage précis d’une discussion, grâce à une transcription intégrale des échanges, et des commentaires de post-mission. Il est possible de rejoindre la mission en cours de route (puisqu’en date du 13 avril, la mission était déjà en route) ou bien de reprendre depuis le début, une minute avant le décollage de la fusée Saturn V.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le fameux problème que Jack Swigert rapportera à ses collègues restés sur Terre ne s’est pas encore produit. Il se déclenchera dans la journée du 14 avril, mais en pleine nuit en heure de Paris (vers 3h). Vous pouvez donc dès à présent vous lancer dans cette écoute pour revivre ce moment « en temps réel » ou, si vous préférez entendre seulement certains passages, utilisez la frise de navigation.

