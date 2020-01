La mission VA251 prend son envol dans la soirée du jeudi 16 janvier. Un lancement à suivre en direct. Il s'agit du premier décollage de l'année pour Ariane 5. Mais c'est aussi l'une de ses toutes dernières missions.

Quelle est la mission ?

C’est le premier décollage de l’année pour Ariane 5. Pour inaugurer 2020, deux satellites de télécommunications seront mis en orbite. Le premier, baptisé Eutelsat Konnect, sera opéré Eutelsat, tandis que le second, GSAT-30, sera sous la houlette de l’agence spatiale indienne (ISRO). Chacun de ces satellites doit fonctionner pendant au moins quinze ans, le premier étant dédié à l’Europe et à l’Afrique, le second à l’Inde.

Pour Arianespace, c’est en somme une mission de routine. C’est aussi l’une des dernières missions opérées avec un lanceur Ariane 5. C’est cette année qu’Ariane 6 doit faire ses débuts, avec un tir prévu courant juillet 2020. Or, dans la mesure où Arianespace ne lançait jamais plus d’une demi-douzaine de fusées Ariane 5 par an, on approche de fait de la fin de l’exploitation de ce modèle.

En réalité, la transition sera progressive entre Ariane 5 et 6. Si la nouvelle fusée européenne commencera à mettre en orbite des satellites à partir du second semestre 2020, Ariane 5 va encore fonctionner quelque temps. En principe, quelques tirs doivent encore avoir lieu entre juillet 2020 et 2023 pour Ariane 5, puisque dix exemplaires supplémentaires ont été commandés en juillet 2018.

Quand ?

Vous pourrez suivre le décollage de la mission VA251 le jeudi 16 janvier, à partir de 22h05, heure de Paris. La fenêtre de tir se termine le vendredi 17 janvier, à minuit. C’est un horaire tardif si vous vivez en métropole, mais loin d’être insurmontable en veillant un peu plus longuement que d’ordinaire. Si vous êtes en Guyane ou dans les Antilles en revanche, ce sera la fin de l’après-midi et le début de soirée.

Comme toujours avec Arianespace, le vol va décoller du centre spatial guyanais.

Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis sur le site d’Arianespace et aussi sur la chaîne YouTube du Centre national des études spatiales. La vidéo sera ajoutée ci-dessous dès qu’elle sera disponible.