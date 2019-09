Empêchée par un départ de feu survenu mi-septembre, la mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale conduite par le Japon a pu se dérouler normalement. La fusée transportant le cargo a pu décoller sans problème.

La seconde tentative était donc la bonne. Dans la soirée du mardi 24 septembre, heure française, le Japon est parvenu à envoyer une fusée à destination de la Station spatiale internationale — sans accroc, cette fois. Ce vol, opéré par l’entreprise Mitsubishi Heavy Industries, va permettre de ravitailler l’équipage composé de six astronautes qui sont actuellement à bord.

Liftoff of Japan's HTV-8 cargo craft to deliver new batteries and science experiments to the station ! The space freighter is due to arrive Saturday at 7:15am. #AskNASA | https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/iwRUVqtG2Q

— Intl. Space Station (@Space_Station) September 24, 2019