Au début du mois d'avril, les soirées sont propices à l'observation de la lumière zodiacale. De quoi s'agit-il ? Voici quelques conseils pour la regarder.

Avez-vous aperçu une étonnante lueur dans le ciel, juste après le coucher du soleil, en ce début de printemps 2019 ? C’est probablement la lumière zodiacale. Ce phénomène astronomique est de retour pendant les premiers jours du mois d’avril.

Comment et quand l’observer ? Et d’où vient cette luminosité ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur la lumière zodiacale, pour la regarder dans les meilleures conditions.

Comment observer la lumière zodiacale ?

Au printemps, vous pouvez tenter de voir la lumière zodiacale le soir. L’observation devrait être possible « pendant les 10 premiers jours d’avril », nous indique Jean-Luc Dauvergne, membre de l’Association française d’astronomie.

Regarder la lumière zodiacale demande un peu plus d’anticipation que de simplement contempler la Lune. D’ailleurs, cette lueur est plus facile à voir quand notre satellite naturel est absent du ciel. « La lumière zodiacale est une lueur plutôt faible. Il faut s’éloigner de toute source de pollution lumineuse. Si l’on parvient à trouver un endroit suffisamment sombre, elle peut alors presque devenir gênante », poursuit le spécialiste. Il va falloir donc oublier les grandes villes…

La lumière zodiacale sera perceptible au dessus de l’horizon ouest. Jean-Luc Dauvergne conseille de chercher une « lueur ovale tronquée par l’horizon » au moment du crépuscule. En astronomie, on utilise ce terme pour parler de la période qui précède le lever du soleil ou succède à son coucher. Le centre du soleil est entre 12° et 18° sous l’horizon. Le meilleur moment pour observer la lumière zodiacale devrait être environ 1 heure après le coucher du soleil.

Où faut-il se rendre pour espérer voir ce spectacle lumineux ? En France, les personnes vivant sur le « pourtour Atlantique » seront bien placées (car elles sont à l’ouest) pour tenter d’observer la lumière zodiacale. À condition, cependant, de ne pas se trouver dans une grande ville, « comme Bordeaux », précise Jean-Luc Dauvergne.

D'où vient cette lueur ? D’où vient la lumière zodiacale ?

Pour comprendre le phénomène de la lumière zodiacale, il faut d’abord rappeler qu’elle se produit deux fois par an : au printemps (on la voit alors le soir, au moment du crépuscule) et à l’automne (on l’observe alors le matin, avant l’aube). Pourquoi est-elle visible à ces périodes ? Cela correspond aux moments où le zodiaque est perpendiculaire à l’horizon.

En astronomie, le zodiaque est l’endroit du ciel dans lequel on aperçoit le déplacement du Soleil (qui semble traverser 13 constellations en un an), de la Lune et des planètes. Le zodiaque s’étend autour de l’écliptique, c’est-à-dire la trajectoire dessinée par le Soleil chaque année, vue depuis la Terre.

« En fonction de l’inclinaison de la Terre sur son axe, la lumière zodiacale sera plus ou moins droite par rapport à l’horizon », nous précise Jean-Luc Dauvergne. Autrement dit, il faut que l’écliptique forme avec l’horizon un angle qui soit le plus perpendiculaire possible. Depuis l’Europe, ces conditions sont réunies au printemps et à l’automne.

Quant à la lueur observable, elle s’explique par la réflexion de la lumière du Soleil par des poussières de l’espace. Ces particules proviennent de comètes qui se sont rapprochées du soleil et ont éjecté de la matière. « Il faut imaginer que ces poussières de taille microscopique sont rugueuses. Pensez à la Lune : quand elle est éclairée de face, elle est plus lumineuse. Ici, c’est le même phénomène », poursuit le représentant de l’Association française d’astronomie.

Vous avez désormais toutes les clés en main pour tenter de voir la lumière zodiacale au crépuscule en ce mois d’avril 2019. Bonne observation du ciel !