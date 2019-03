L'astronaute Anne McClain en mission à bord de la Station Spatiale internationale a pénétré dans la capsule Dragon. L'habitacle envoyé par SpaceX s'est amarré correctement à l'ISS.

La capsule Dragon de SpaceX s’est envolée vers la Station Spatiale internationale le 2 mars 2019. L’astronaute américaine Anne McClain est devenue la première personne à pénétrer dans l’habitacle, arrivé après un vol d’essai inhabité.

Dans un tweet publié le 3 mars 2018 par @Space_Station, le compte de la Nasa dédié à l’ISS, l’astronaute entre dans la capsule Dragon de SpaceX, amarrée à l’ISS. Elle y découvre les invités du voyage, le mannequin Ripley et une peluche en forme de Terre miniature. La veille, Anne McClain avait décrit une « nuit calme sur la station spatiale, avant qu’une nouvelle ère de vols spatiaux arrive devant [la] porte d’entrée ».

.@AstroAnnimal welcomes humans aboard the first @SpaceX #CrewDragon to visit the station and introduces two special guests, Ripley and Little Earth, ushering in the era of @Commercial_Crew. #LaunchAmerica pic.twitter.com/QqzEEgDWzt

