La mission VA247 décollera de Guyane le 5 février. Un lancement à suivre en direct en France métropolitaine, entre 22 et 23 heures.

La mission VA247 revêt un caractère un peu spécial pour Arianespace, car il s’agit du premier vol de l’année pour la fusée Ariane 5. Hormis cette particularité, l’entreprise française navigue dans des eaux familières car sa mission consiste simplement à transporter deux satellites de télécommunications : Saudi Geostationary Satellite 1/Hellas Sat 4 (HS-4/SGS-1) et GSAT-31.

Ils seront placés sur une orbite géostationnaire.

GSAT-31 sera opéré par l’Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO). L’agence est une cliente régulière d’Arianespace : depuis 2013, elle a fait appel à ses services une petite dizaine de fois. Et lorsque ce n’est pas une fusée Ariane 5 qui est utilisée, l’ISRO passe par son lanceur maison, sobrement appelé GSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle). GSAT-31 servira à relayer des télécommunications au niveau du sous-continent indien pendant plus de quinze ans.

With delivery of GSAT-31, both passengers for #Arianespace’s year-opening #Ariane5 flight are now at the Spaceport in French Guiana ! This communications satellite will be orbited Feb. 5 for our long-time partners at #India’s @ISRO space agency. #MissiontoSuccess 🚀 #VA247 pic.twitter.com/ktY4jQoo2B

— Stéphane Israël (@arianespaceceo) January 9, 2019