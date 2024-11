Lecture Zen Résumer l'article

L’Agence spatiale européenne va mener une expérience scientifique étonnante en orbite autour de la Terre : elle va créer une éclipse solaire artificielle.

Qui a dit que les missions scientifiques dans l’espace n’étaient pas spectaculaires, parfois ? À la fin de la décennie, la Nasa prévoit de lancer une « étoile artificielle » en orbite autour de la Terre. Et dès la semaine prochaine, son homologue européenne se distinguera pas un autre projet surprenant : créer une éclipse solaire artificielle dans l’espace.

C’est en effet le mercredi 4 décembre, à 11h38 (heure de Paris), que partira la mission Proba-3. Chose inhabituelle pour être soulignée : celle-ci ne sera pas envoyée dans l’espace par une fusée européenne ni même américaine ou japonaise. C’est un lanceur indien affrété par l’ISRO, l’agence spatiale locale, qui sera mobilisé : le PSLV-XL.

Va-t-on véritablement créer une éclipse solaire dans l’espace ? C’est bel et bien l’Agence spatiale européenne (Esa) qui en parle en ces termes, dans un point de situation paru le 28 novembre. Proba-3 est un duo de deux mini satellites décrit comme un « faiseur d’éclipses solaires ». Le binôme sera placé en orbite autour de la Terre.

Pour aller plus loin Éclipse solaire : quand aura lieu la prochaine éclipse de Soleil ?

Le principe d’une éclipse : un corps céleste en cache un autre

Épatante sur le papier, la mission repose en vérité sur des fondamentaux assez élémentaires. Le principe d’une éclipse est effectivement élémentaire : celui se produit quand un corps céleste en cache un autre par rapport à un observateur. C’est tout ! C’est un phénomène banal dans l’univers (même si on ignore s’il existe un observateur pour le voir).

On me voit, on me voit plus. // Source : Canva

Généralement, on en parle lorsque la Lune se cale entre la Terre et le Soleil. Dans ce cas de figure, le Soleil est masqué par le satellite naturel de la Terre — c’est ce qu’on appelle une éclipse solaire. On parle aussi d’éclipse lunaire quand la Terre se positionne entre le Soleil et la Lune, ce qui a pour effet de projeter son ombre à la surface du satellite.

Dans le cadre de la mission Proba-3, le scénario se déclinera ainsi : l’un des deux mini satellites se trouvera entre le Soleil et le second engin, ce qui aura pour effet de projeter sur celui-ci l’ombre du premier. Le second engin verra alors tout autour de son partenaire mécanique la couronne solaire. Et c’est là tout l’objectif de Proba-3 : observer cette couronne.

« Les deux satellites de Proba-3 permettront d’observer de manière durable l’atmosphère tenue qui entoure le Soleil, ou couronne, qui n’est jusqu’à présent visible que pendant de brefs instants lors des éclipses solaires terrestres », pointe l’Esa. L’éclipse naturelle étant trop brève et rare, il faut donc créer ses propres conditions de test.

La grande difficulté de l’exercice, ici, sera de maintenir très précisément la position des deux véhicules par rapport au Soleil, et l’un vis-à-vis de l’autre, afin que l’ombre projetée soit parfaite. Parfaite comment ? « Ils doivent voler en formation de manière autonome avec une précision millimétrique – environ l’épaisseur d’un ongle ordinaire. »

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+