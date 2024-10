Lecture Zen Résumer l'article

L’Espagne est touchée par une dépression diluvienne qui cause d’importants dégâts dans la région de Valence. Les secours sont mobilisés en permanence, de nombreux décès sont à déplorer. Que se passe-t-il ?

Les images venues d’Espagne sont terrifiantes. Tout le sud et tout l’est du pays sont touchés par crues torrentielles. Et la situation est devenue réellement dangereuse : au moins 51 personnes sont mortes dans la région de Valence, selon un bilan provisoire des services de secours le 30 octobre 2024. « Nous faisons face à une situation sans précédent, que personne n’a encore jamais vue », a déclaré le président de la Généralité valencienne (gouvernement local de Valence), Carlos Mazon.

La dépression DANA en cause

En cause, c’est le phénomène récurrent DANA : une dépression, située en haute altitude, non tropicale, qui touche la Méditerranée. Elle est plus connue sous l’appellation « goutte froide » (une poche d’air très froid à plus de 5 000 mètres, qui se détache de son courant d’air initial), résultat de changements brutaux dans la pression atmosphérique. Elle a lieu surtout à l’automne, car elle naît notamment de l’interaction entre l’air chaud et humide résiduel en Méditerranée, et l’air froid polaire.

Il n’est pas rare que la dépression DANA provoque d’importantes inondations à cause de pluies abondantes et de vents forts ; ce qui génère de graves dégâts. En 2023, la Grèce avait subi un épisode pluvieux record et des inondations massives pour cette raison.

Malgré la récurrence du phénomène, ce qu’il se passe actuellement en Espagne est exceptionnel et prend la population comme les autorités de cours.

Dans la ville de Letur, ce sont des torrents d’eau qui emportent les voitures sur leur passage. Et « il est tombé jusqu’à 491 mm à Chiva, l’équivalent de 9 mois de pluie environ à Paris », explique la Chaîne Météo.

« Une tempête historique »

La ville de Valence, qui subit des pluies, inondations (dues notamment à des débordements de rivières) et même des tornades, est en alerte rouge. Tous les réseaux de transport sont pour le moment à l’arrêt, de même que les établissements scolaires fermés et les événements sportifs annulés. Tous les services d’urgence sont déployés.

🇪🇸 #Espagne : Alors que des inondations majeures font rage depuis hier soir, des tornades ont également été observées dans la région de #Valence.#météo #Climat pic.twitter.com/4fk3tBRfUp — Olivier Jorba (@OlivierJorba) October 30, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Ce contenu est bloqué car vous n'avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

« Il s’agit donc d’une tempête historique, comparable aux grandes tempêtes méditerranéennes et parmi les trois plus intenses du siècle dernier dans la Communauté valencienne » (les deux précédents datant des années 1980), indique l’agence météorologique de Valence.

