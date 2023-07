Qui ne s’est jamais gratté frénétiquement après une piqure de moustique ? Voilà pourquoi ces petits boutons rouges et gonflés peuvent démanger autant.

💡 La réponse en une phrase : Quand la femelle moustique pique, elle injecte de la salive, dont les substances déclenchent une réaction inflammatoire dans l’organisme.

Avec le retour de l’été et de la chaleur, un invité souvent jugé indésirable revient aussi : le moustique. Certaines personnes semblent plus fréquemment piquées que d’autres par les moustiques. Elles connaissent donc bien cette désagréable et irrésistible envie de se gratter la peau, au niveau des boutons laissés par ces insectes. Mais, d’où vient cette désagréable sensation de démangeaison ?

Pourquoi les piqures de moustique démangent tant ?

Seule la femelle moustique pique, après l’accouplement. La femelle moustique doit trouver du sang pour permettre la maturation de ses œufs. Le sang n’est donc pas vraiment un aliment pour le moustique, qui se nourrit de nectar de fleur.

Au moment où la femelle moustique pique, elle enfonce rapidement sa trompe dans la peau pour trouver un vaisseau sanguin. Mais, le moustique ne se contente pas d’aspirer du sang : il nous laisse aussi un petit souvenir de son passage. « Au moment de la piqûre, la femelle moustique injecte de la salive qui contient des substances anesthésiantes (il est vital pour elle de passer inaperçu) et anticoagulantes (pour fluidifier le sang dans sa trompe) », résume l’Anses (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement eu du travail).

L’irritation est due aux substances présentes dans la salive du moustique. Le bouton qui peut se former sur la peau est le résultat d’une réaction inflammatoire, celle de notre corps qui se défend face à ce corps étranger qu’est la salive du moustique.

Le moustique injecte sa salive… et on se gratte. // Source : Canva

Comment savoir si c’est une piqure de moustique ?

Tout le monde ne réagit pas de la même manière face aux piqures de moustiques. Pour certains, la réaction est légère, quand d’autres verront la zone piquée gonfler, rougir et devenir douloureuse.

On peut cependant décrire certains éléments assez caractéristiques des piqures de moustiques : cela ressemble à une bosse rougeâtre et gonflée sur la peau. Ce bouton de quelques centimètres de diamètre qui démange se forme dans les 15 minutes après la piqure.

Combien de temps met une piqure de moustique à disparaitre ?

Ce bouton, qui apparait quelques minutes après la piqure, peut démanger pendant 3 à 4 jours. Le gonflement peut durer plus longtemps, jusqu’à 7 jours.

Comment calmer une démangeaison de piqure de moustique ?

Même si la sensation de grattage est difficile à supporter, il est recommandé de ne pas y céder et d’éviter de gratter les piqures de moustiques, car cela risque de créer des lésions et de les infecter. Si l’envie est trop forte, frottez juste la peau avec la paume de la main.

Il est recommandé de laver la zone piquée avec de l’eau et du savon. Vous pouvez appliquer une poche de glace pendant 10 minutes pour réduire les démangeaisons.

Certaines crèmes anti-démangeaisons peuvent aussi vous soulager. L’UFC Que Choisir recommande « des crèmes émollientes à base de vaseline ou de glycérol ou des crèmes contenant de l’hydrocortisone 0,5 % (CortiSédermyl, CortApaisyl, Dermo­fenac), dont l’efficacité est reconnue.»

Comment se débarrasser des piqures de moustiques ?

La protection contre les piqures de moustiques reste le meilleur moyen de s’en débarrasser, et donc ne pas se gratter. On conseille ainsi de porter des vêtements couvrants et amples et d’installer des moustiquaires chez soi si possible. Attention à ne pas laisser stagner d’eau chez vous, même dans des petits contenants, comme les coupelles sous les pots de fleurs, car les moustiques sont tentés d’y pondre leurs œufs.

La gêne représentée par les moustiques est telle que certains se demandent sérieusement s’il ne faudrait pas éradiquer complètement les moustiques. La question n’est pas anecdotique : le moustique est l’animal le plus meurtrier pour l’humain, avec 800 000 morts par an. Il existe plus de 3 500 espèces de moustiques, dont le moustique tigre. Mais, les éliminer totalement semble très compliqué, et n’est peut-être même pas forcément souhaitable, car ces insectes jouent un rôle dans la biodiversité.

