Emmanuel Macron a annoncé le 30 mars 2023 l’arrivée d’une nouvelle application pour mieux gérer sa consommation d’eau. On vous dit tout ce qu’il faut savoir dessus.

D’ici l’été 2023, une nouvelle application de gestion d’énergie devrait arriver sur les smartphones des Français et Françaises. C’est l’une des annonces faites par Emmanuel Macron, qui a présenté le 30 mars le « plan eau » du gouvernement, destiné à protéger nos ressources hydriques, de plus en plus touchées par le dérèglement climatique et la sécheresse qui s’ensuit. Parmi les 53 mesures dévoilées, il y en a une qui annonce la mise en place d’une nouvelle application qui se veut primordiale dans la gestion des ressources en eau.

C’est quoi cette application ?

Sur le modèle de l’app Ecowatt, qui permet de connaitre la situation du réseau électrique français et d’adapter sa consommation en conséquence, ce nouveau dispositif permettra de connaitre l’état des ressources en eau de son territoire. Mais ça ne s’arrête pas là, puisque cet outil va aussi informer sur les « restrictions qui s’appliquent en fonction de sa géolocalisation et de sa catégorie d’usager, et les éco-gestes recommandés au regard de la situation hydrologique locale.»

Source : Ecowatt

Pourquoi l’outil Ecowatt est développé ?

Avec le dérèglement climatique, les sécheresses vont se multiplier dans les mois qui arrivent en France. Pour limiter les risques de pénurie d’eau, ressource vitale au quotidien, l’État veut donc inciter les Français et Françaises à faire des économies d’eau pendant l’été 2023, qui s’annonce compliqué au vu des premiers mois de 2023. Si d’habitude, il pleut assez en hiver pour réalimenter les nappes phréatiques, l’hiver 2023 a été catastrophique sur ce niveau et pousse à se préparer pour un été très sec.

À quel niveau vont être géré les restrictions ?

L’application, bien que nationale, donnera des informations « territoire par territoire ». Une donnée importante, puisque ce sera aux préfets de fixer les « règles de partage et de bon usage de l’eau ». Il est donc fort probable que les restrictions puissent être différentes d’un département à l’autre.

Qui est concerné par les restrictions ?

« Chaque Français, chaque agriculteur, chaque maire, chaque chef d’entreprise pourra ainsi connaître les gestes adaptés de manière transparente et l’évolution de la situation pour que chacun contribue à une partie de la solution ». Par ces mots, Emmanuel Macron indique que toutes les catégories d’usagers seront concernées par cette application. L’objectif est d’impliquer tout le monde, pour limiter au mieux les risques de sécheresses.

Quand ce « Ecowatt de l’eau » sera-t-il lancé ?

Si de son côté, Emmanuel Macron a annoncé que cette bêta sera disponible à la mi-mai, le document partagé par le ministère de la Transition écologique est plus large et annonce une sortie « d’ici l’été 2023 ».

