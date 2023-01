Après une période bien trop douce, signe du changement climatique, la France va retomber à des températures normales pour la saison hivernale.

Dès aujourd’hui, lundi 16 janvier 2023, les températures vont globalement tomber en France. Oui : vous allez avoir froid. Rien d’anormal, toutefois. Au contraire, la France va enfin revenir à des normales de saison.

On sort d’une période historiquement douce pour la période. Une bonne partie du mois de décembre 2022, ainsi que le début 2023, s’est faite sous une douceur anormale pour la période. Lors du Nouvel An, l’anomalie a atteint +8 degrés Celsius en moyenne dans le pays.

La période douce aura des impacts sur les plantes. // Source : Pexels

Des températures enfin proches des normales de saison en France

Avec l’arrivée d’un air plus froid, à partir de ce début de semaine, « les températures maximales se rapprocheront des normales », explique Météo-France. « Souvent comprises entre 6 et 12 °C, elles resteront encore élevées près de la Méditerranée », indique le service. Cette fraîcheur devrait ensuite s’installer durablement et les températures baisseront encore — pour entrer pleinement dans la période hivernale.

« Au vu des derniers hivers, cela constitue déjà une nouvelle en soi », relève Météo-France. La période douce que nous venons de vivre est symptomatique d’une tendance : en raison du changement climatique et du réchauffement global qu’il implique, nos hivers sont de plus en plus doux. Ce qui a d’ailleurs un impact sur les plantes et leurs fruits… et donc sur notre alimentation.

L’arrivée des températures plus fraîches s’accompagne en tout cas cette semaine d’une météo agitée : Météo-France prévoit de la pluie, des vents très forts (voire tempétueux à l’ouest) et un retour de la neige au centre du pays.