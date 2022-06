Ariane 5 reprend du service, 6 mois après son dernier vol. Le vol VA257 peut être suivi en direct.

Le lancement d’Ariane 5 en résumé

Quoi ? Un vol d’Ariane 5 avec deux satellites à bord ;

Un vol d’Ariane 5 avec deux satellites à bord ; Quand ? Le 22 juin 2022, à partir de 23h03 (heure de Paris) ;

Le 22 juin 2022, à partir de 23h03 (heure de Paris) ; Où ? Au centre spatial guyanais ;

Quelle est la mission d’Ariane 5 (VA257) ?

Voilà six mois que la fusée Ariane 5 n’avait plus volé. La dernière fois, c’était en décembre 2021. Il est vrai que c’était une sacrée mission à ce moment-là : envoyer dans l’espace le télescope James Webb. Mission accomplie. Avec brio, d’ailleurs : le lancement de l’observatoire spatial a été d’une qualité telle que la Nasa estime que cela profitera énormément à la durée de vie de la mission. Depuis, il ne s’est pas passé grand-chose pour Ariane 5.

Le décollage d’Ariane 5 lors de la mission James Webb. // Source : Bill Ingalls

Le lanceur lourd européen n’a pas été mobilisé pour d’autres missions. Ce n’est que le 22 juin qu’elle reprend du service, avec à bord deux charges utiles — des satellites de télécommunications. Le premier (MEASAT-3d) appartient à un opérateur malaisien, tandis que le second (GSAT-24) est mis en œuvre par une société publique indienne.

Il s’agit d’une mission dont Arianespace a l’habitude. Ces satellites vont rejoindre une orbite géostationnaire, c’est-à-dire une distance dans l’espace qui leur permet de se déplacer à une vitesse similaire à celle de la vitesse de rotation de la Terre. De ce fait, les deux satellites resteront toujours au-dessus de la même zone du globe. En l’occurrence, l’Asie-Pacifique.

Pour aller plus loin Au fait, pourquoi les fusées Ariane s’appellent Ariane ?

Quand décolle la mission VA257 ?

La mission VA257 est annoncée pour le 22 juin 2022, plus exactement dans la nuit du 22 au 23. Le tir, qui aura lieu en fin d’après-midi en Guyane, fait qu’il sera entre 23h03 et 00h43 en métropole — il y a actuellement cinq heures de décalage horaire avec l’Amérique du sud. Un horaire tardif, mais qui sera surmonté pour celles et ceux qui n’entendent pas manquer le tir.

🚀 Le vol #Ariane5 #VA257 est prévu pour le mercredi 22 juin, entre 18h03 et 19h43 heure de Guyane, 23h03 et 00h43 heure de Paris.



Toutes les infos 👉 https://t.co/7PV8OVI6J3 https://t.co/4rEiYkI7VH — CNES (@CNES) June 17, 2022

Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera diffusé en ligne sur la chaîne YouTube d’Arianespace.