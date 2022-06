La Nasa nous fait voyager dans l’espace pour chasser des exoplanètes, des supernovae et des trous noirs grâce au nouveau jeu Roman Space Observer !

La nostalgie des années 80 ne s’arrête pas en cette année 2022. Alors que la nouvelle saison de Stranger Things débarque et offre à ses fans une ambiance rétro complète, la Nasa nous propose également depuis le 2 juin 2022 un jeu rétro totalement gratuit nommé Roman Space Observer Game, en l’honneur de son futur télescope.

Nostalgie des années 80

Le lancement du télescope Roman dans l’espace n’est pas prévu avant 2027. Il lui reste encore un long chemin à parcourir, mais ce nouveau jeu vidéo pourrait nous offrir un petit aperçu sur la première mission que le télescope aura à accomplir.

En effet, dans Roman Space Observer Game nous incarnons le petit télescope Roman, qui tient son nom de la « mère » du télescope spatial Hubble. Le but est simple : attraper autant d’objets spatiaux que possible en 1 minute. Pour vous faire vivre à fond l’expérience des années 80, le tout est accompagné d’une bande sonore très (trop?) rétro.

Le télescope Roman en bleu // Source : Roman Space Observer

Pour jouer, vous pouvez déplacer le télescope en utilisant les touches fléchées de votre clavier. Afin d’attraper les exoplanètes, les supernovas ou les trous noirs qui errent dans l’espace, vous devez appuyer sur le bouton « espace ». Vous disposez d’une minute lors du lancement de votre partie pour les capturer, le but du jeu étant de récolter le plus de points possible.

Bien que facile à prendre en main, le jeu est difficile à maîtriser. Ainsi, les galaxies (en rose) sont assez faciles à attraper. En revanche, les exoplanètes vertes sont rapides et donc plus difficiles à avoir. En ce qui concerne le télescope spatial James Webb (qui est lui aussi présent), et qui apparaît sous une forme d’orée, il va vous falloir être extrêmement rapide et chanceux pour pouvoir le capturer. Les objets les plus difficiles rapporteront bien évidemment plus de points.

On peut observer sur cette image le glossaire du jeu // Source : Roman Space Observer

Comme l’explique la Nasa sur le site du jeu, l’objectif de Roman Space Observer est « d’informer et d’inspirer les joueurs sur les incroyables objets cosmiques de notre univers et sur ce que Roman peut être en mesure de voir de manière amusante et engageante. »

Avec Roman Space Observer, la Nasa rend hommage aux anciens jeux d’arcade. D’ailleurs, si vous avez aimé le jeu Space Invaders, nous sommes sûrs que le jeu Roman Space Observer sera fait pour vous.