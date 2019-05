Une version jeu de plateau du célèbre Space Invaders est en cours de préparation. Une création faite pour les fans de la franchise comme pour les amateurs de jeux de société.

Plus de quarante ans après sa sortie en salle d’arcade, Space Invaders revient sous une forme inattendue. Le 15 mai, la société 612 Entertainment a lancé un Kickstarter pour financer Space Invaders – Le jeu de plateau. Le projet est également soutenu par Taito, le développeur du jeu orignal. Il n’en fallait pas plus pour conquérir le cœur des internautes : en moins de 24 heures, l’objectif fixé à 40 147 euros a été atteint. Au moment d’écrire ces lignes, le projet a déjà dépassé les 63 000 euros.

L’engouement des fans n’est pas étonnant compte tenu de la popularité du jeu vidéo mythique. Sorti dans les salles d’arcade en 1978, Space Invaders fait partie des grands classiques au même titre que Pac-Man ou Tetris. Comme eux, il a depuis longtemps dépassé le cadre du jeu vidéo et apparaît dans d’autres productions comme les séries TV Futurama et Scrubs.

Les aliens que les joueurs doivent éliminer font aujourd’hui parties des personnages les plus emblématiques du jeu vidéo. Ils ont même inspiré certains artistes comme le français Franck Slama, surnommé Invader, qui les reproduit en mosaïques sur les murs de plusieurs villes.

Une adaptation fidèle et intéressante

Le financement de Space Invaders – Le jeu de plateau a eu beaucoup de succès grâce à l’amour des fans pour la franchise, mais aussi grâce à son concept. Plutôt que de tout miser sur la nostalgie ou de changer radicalement le principe du jeu, 612 Entertainment essaye de réaliser un compromis entre les deux.

Comme dans le jeu vidéo, les joueurs et joueuses contrôlent des vaisseaux et doivent détruire les envahisseurs avant qu’ils atteignent la planète. Cet objectif commun ne signifie pas qu’il n’existe pas de compétition : chaque alien éliminé rapporte des points, et le participant qui en a le plus gagne la partie. Le gameplay de Space Invaders est reproduit grâce à des cartes aux capacités diverses. Elles permettent d’améliorer les armes de son vaisseau, de gagner de l’énergie ou encore de gêner les autres joueurs. Au final, il faut faire preuve d’un bon esprit stratégique pour gagner plus de points que les autres tout en empêchant les envahisseurs de remporter la partie.

Si la version jeu de plateau de Space Invaders vous intéresse, vous avez encore 29 jours pour participer à son financement. Plusieurs versions plus ou moins collectors (et uniquement en anglais) sont disponibles à partir de 30 dollars (environ 27 euros). Faites attention au moment de payer car des frais de transport s’ajoutent au prix du jeu. Pour se faire livrer en Europe par exemple, il faudra ajouter entre 15 et 35 dollars supplémentaires (entre 13 et 31 euros).