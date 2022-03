Xbox Game Pass : quels sont les nouveaux jeux vidéo de mars 2022 ?

La première fournée de jeux vidéo ajoutés au Xbox Game Pass en mars est connue. Le gros morceau s’appelle : Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Après un mois de janvier ultra généreux, suivi d’un mois de février plus décevant, on attendait de voir les intentions de Microsoft pour mars. La première salve de jeux vidéo ajoutés au Xbox Game Pass est connue, et il y aura vraiment de quoi faire.

Prochainement, les abonnés au service vont pouvoir découvrir Marvel’s Guardians of the Galaxy, adaptation signée Square Enix sortie en fin d’année dernière. Il s’agit d’un sacré ajout pour l’abonnement. On notera aussi l’arrivée de Microsoft Flight Simulator dans le cloud.

Le Xbox Game Pass en mars. // Source : Microsoft

Le Xbox Game Pass est proposé en plusieurs formules : Xbox, PC ou Ultimate (Xbox + PC + cloud). On peut s’abonner pour un mois (à partir de 9,99 euros), trois mois (à partir de 29,99 euros) ou encore six mois (à partir de 59,99 euros).

Les jeux vidéo qui arrivent dans le Xbox Game Pass en mars 2022.

1er mars : Far: Changing Tides

Une aventure atmosphérique émouvante, qui vous emmène en voyage à bord d’un navire piloté par Toe, en quête d’une nouvelle maison. La direction artistique a l’air à tomber.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

1er mars : Microsoft Flight Simulator

Oui, vous allez pouvoir voler n’importe où sur… votre smartphone. Une vraie prouesse.

Disponible sur : Cloud

3 mars : Lightning Returns: Final Fantasy XIII

L’héroïne emblématique Lightning n’a que 13 jours pour sauver le monde. Bon courage !

Disponible sur : Console & PC

10 mars : Kentucky Route Zero

L’histoire mystérieuse d’une autoroute cachée, à travers les personnages qui l’arpentent.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

10 mars : Lawn Mowing Simulator

Si vous aimez tondre la pelouse…

Disponible sur : Xbox One

10 mars : Marvel’s Guardian of the Galaxy

L’adaptation de la célèbre bande de super héros loufoques. C’est oui pour la narration, un peu moins pour les combats.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

10 mars : Young Souls

Graphismes atypiques, gameplay très orienté action, mécaniques de RPG, écriture ciselée : voilà les promesses de Young Souls, disponible dès sa sortie dans le Game Pass.

Disponible sur : Cloud, Console & PC

Ils quittent le Xbox Game Pass le 15 mars :