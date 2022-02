Dites donc Capcom, n’auriez-vous pas pompé le logo de Street Fighter 6 sur Adobe Stock ?

Capcom a visiblement opté pour une approche très minimaliste concernant le logo de Street Fighter 6. La firme nippone est allée chercher l’inspiration du côté d’Adobe Stock.

Capcom a démarré la semaine du 21 février 2022 en officialisant Street Fighter 6. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose du futur jeu de combat qui devrait animer les fans pendant de nombreuses années. Le court teaser n’a dévoilé que deux combattants (Ryu, figure emblématique, et Luke, visage apparu très récemment dans Street Fighter V), ainsi qu’une direction artistique semble-t-il plus réaliste. La vidéo montre aussi le logo et il fait déjà débat.

Plusieurs observateurs ont remarqué que le logo de Street Fighter 6 s’appuie sur un style très minimaliste par rapport aux habitudes de la saga. Un simple hexagone, les lettres « S » et « F » qui se nichent à l’intérieur et un petit chiffre « 6 » dans le coin inférieur droit pour rappeler le numéro de l’épisode. Et figurez-vous qu’on peut trouver un template de logo similaire dans la base de données payante d’Adobe Stock (il faut payer un peu plus de 80 $, soit 70 € environ pour obtenir la licence complète) — a repéré Ars Technica dans un tweet publié le 21 février.

Capcom pris en flagrant délit de paresse avec le logo de Street Fighter 6

Quelques secondes suffisent pour remarquer à quel point le logo de Street Fighter 6 et le template accessible via Adobe Stock sont très, très similaires. C’est tout juste si Capcom a pris soin d’affiner les bords, d’arrondir certains angles, de varier l’orientation des lettres et d’ajouter le « 6 » pour créer une rupture. Mais nous ne sommes pas dupes : tout porte à croire que les designers ont cruellement manqué d’imagination, et sont allés au plus simple. Jugez plutôt :

Logo Street Fighter 6 Template logo « SF » sur Adobe Stock

On pourrait même aller encore plus loin en comparant au logo de feu la chaîne Téléfoot :

Tarifs de la chaîne Téléfoot. // Source : Téléfoot

Le logo très générique de Street Fighter 6 fait d’autant plus jaser qu’il tranche vraiment avec le code esthétique des anciens opus. Voici certains logos de la licence culte :

Plusieurs logos de la saga Street Fighter. // Source : Capcom

Comme on peut le constater, depuis le tout début, Capcom opte pour des logos beaucoup plus coup de poing, avec un style très street (on dirait des tags surchargés). En ce sens, le logo de Street Fighter 6 crée une rupture beaucoup trop marquée pour qu’elle échappe aux aficionados. On peut y voir un moyen de souligner le passage à un rendu graphique, a priori moins cartoon, tel que le suggère le court teaser qui montre deux combattants avec un look plus réaliste (malgré une musculature aux proportions inhumaines). Néanmoins, Capcom aurait pu se montrer un peu plus créatif pour l’icône associée à ce futur épisode.