À quoi peut bien servir cette pédale Stream Deck pour le jeu vidéo ?

Elgato commercialise une pédale Stream Deck. Vous vous demandez sans doute à quoi elle sert.

Le marché des jeux vidéo regorge d’accessoires. On trouve de tout, du moins utile (les petits capuchons pour les doigts de Razer…) au produit pensé pour faciliter la vie de celles et ceux en situation de handicap (la formidable manette de Microsoft). Dans quelle catégorie se trouve l’étrange pédale d’Elgato, dévoilée le 25 janvier ? Elle peut s’avérer bien plus utile qu’à première vue.

La Stream Deck Pedal — à ne pas confondre avec la console portable Steam Deck de Valve — permet de déporter des commandes vers ses pieds pour se libérer — un peu — les mains. Elle se compose de trois grosses touches qui permettent de contrôler du software et du hardware, entre autres outils. C’est comme « un réalisateur à votre service », indique l’entreprise.

Elgato Stream Deck Pedal // Source : Elgato

Une pédale qui va plaire aux streamers

Combien ça coûte ? Le Stream Deck Pedal, déjà en rupture de stock, coûte 89,99 €. À titre de comparaison, un Stream Deck Mini, à utiliser avec les doigts, est proposé à 79,99 €.

Pour Elgato, nos doigts sont dédiés à la performance et « n’ont pas le temps de désactiver le microphone » ou encore de « lancer un mème célébrant votre victoire ». Le but du Stream Deck Pedal est de soulager vos mains en attribuant quelques raccourcis accessibles avec vos pieds (qui ne vous servent pas quand vous jouez). Cela peut amener un vrai gain de confort, sachant qu’il existe plusieurs petits logiciels à télécharger pour personnaliser au mieux sa configuration. On peut même créer un enchaînement d’actions, à déclencher d’un seul appui, ou gagner en réactivité dans un jeu (exemple : appuyer sur la pédale gauche pour se pencher à gauche dans un jeu de tir).

Vous n’êtes toujours pas convaincu ? Certains applaudissent déjà l’objet, à l’instar de Jeff Gerstmann. Dans un tweet publié le 25 janvier, il a révélé cette anecdote : « On a parfois utilisé une souris sans boule à l’intérieur et placée sous le bureau pour cliquer dessus avec le pied dans le but d’enregistrer des captures d’écran pendant nos tests. » Autant dire que l’aspect pratique est indéniable, pour celles et ceux qui sont habitués à devoir gérer plusieurs choses à la fois pendant une session.

La Stream Deck Pedal me renvoie aux récits rocambolesques de screenshots pris au pied à la grande époque des captures maison de Gamekult. Bisous @amaebi_ ! https://t.co/wWKVODhrD1 — Gauthier Andres (@gautoz) January 26, 2022

Le Stream Deck Pedal devrait d’ailleurs intéresser les streameuses et les streamers, qui doivent constamment jongler entre plusieurs logiciels pour assurer un flux de qualité. Elgato met ainsi en avant le fait que l’accessoire permet de s’éloigner de son PC tout en gardant un contrôle sur lui (ce qui peut s’avérer intéressant pour un déballage ou une recette de cuisine).

En termes de conception, le Stream Deck Pedal arbore une surface anti-dérapante, est équipé de patins pour rester en place et dispose de ressorts interchangeables pour ajuster la pression. Un châssis présenté comme ultra-solide devrait autoriser à appuyer dessus avec énergie.