Pour bien gérer vos livres, l’app de Babelio est la meilleure

Saviez-vous que le site de référence Babelio a une application mobile ? À l’occasion de la 6e édition des Nuits de la lecture, on en profite pour vous présenter cette app bien pratique.

Lire pour comprendre, lire pour oublier, lire pour sortir de soi, lire pour mieux habiter le monde : les raisons de lire sont innombrables. Dans toute la France, du 20 au 23 janvier 2022, se tient la 6e édition des « Nuits de la lecture ». L’initiative nationale permet à des librairies, comme à d’autres lieux qui le souhaitent, de proposer moult événements de lecture dans le cadre intimiste du crépuscule.

Mais les moments de partage autour des livres sont toute l’année. Bien que rien ne remplace l’odeur et le toucher des pages d’un livre, ni la flânerie possible dans une librairie, le numérique n’est pas totalement incompatible avec l’amour de la lecture. Le site Babelio le prouve depuis de nombreuses années. Que les livres représentent pour vous un plaisir régulier ou occasionnel, vous êtes forcément déjà tombé sur ce site de référence : dès que vous tapez le nom d’un ouvrage, vous tombez en premier sur Babelio, qui référence la couverture, la quatrième, quelques informations techniques, et des avis.

Saviez-vous que ce site dispose depuis quelque temps d’une application mobile, gratuite ? S’il existe bien d’autres apps, la référence qu’est Babelio est fidèle à sa réputation avec cet outil, disponible sur iOS et Android. Voici pourquoi on vous la conseille.

Scannez le livre et hop

Pour les amoureux et les amoureuses de la lecture, une notion peut devenir parfois quelque peu ingérable : la fameuse pile à lire, surnommée « PAL ». Celle-ci pourrait donner des sueurs froides, car elle a une fâcheuse tendance à prendre son indépendance et à devenir autonome. Sans que l’on ne décide plus de rien, elle grandit !

Comme le site internet, l’application vous donne la possibilité de créer des listes thématiques que vous pouvez répartir en livres « lus » ou « à lire » ou « en cours », avec des étiquettes plus spécifiques comme « emprunté ». Vous pouvez classer le tout par thèmes.

Extraits des fonctionnalités de l’app. // Source : Capture d’écran

Vous pouvez même vous amuser à définir un « défi 2022 », comme chaque année, avec un certain nombre (raisonnable !) de livres à lire. Mais l’une des fonctionnalités les plus intéressantes au quotidien pour tous les publics de lecteurs et de lectrices est peut-être le scanner.

Vous n’avez qu’à scanner pour afficher la page du livre et toutes les infos. Cela peut aussi classer automatiquement le livre. // Source : Capture d’écran

Si un ouvrage vous attire, mais que votre budget est limité et/ou que vous doutez, il est toujours agréable d’aller lire les avis des autres. Le scanner facilite totalement la démarche : saisissez l’ouvrage entre vos mains, scannez le code-barre via l’app, et voilà que la page du livre s’affiche — date, éditeur, auteur ou autrice, synopsis, critiques, extraits.

Directement sur la page du scanner, il vous est possible de paramétrer l’ajout automatique de chaque livre scanné comme lecture en cours, livre lu, ou comme pense-bête.

Enfin, l’application incorpore les fonctionnalités sociales du site internet. Cela signifie qu’à la manière d’un réseau social, vous pouvez échanger avec d’autres internautes, en l’occurrence des lecteurs et des lectrices, gérer vos listes d’amis, envoyer et recevoir des messages. Il s’agit d’une vraie communauté autour de la lecture. Cette fonctionnalité n’est évidemment pas obligatoire si vous souhaitez utiliser l’app pour ses aspects pratiques.